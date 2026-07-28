FAMA ponownie przejmuje Świnoujście! Znamy pełen program festiwalu

FAMA to najstarsze - odbywające się od 1965 roku - wydarzenie łączące muzykę poważną, jazzową, tradycyjną, zespoły muzyczne wszystkich gatunków, wokalistów, teatry, kabarety, aktorów, tancerzy, improwizatorów, stand-uperów, happenerów, performerów, artystów sztuk wizualnych, literatów, dziennikarzy, filmowców, fotografów, animatorów kultury i inspicjentów.

To wydarzenie interdyscyplinarne, podczas którego uczestnicy zobaczą zarówno znane twarze, jak i młodych twórców, zajmujących się muzyką, sztukami scenicznymi i wizualnymi.

FAMA 2026, czyli konkurs dla młodych twórców

Najważniejsza część FAMY to konkurs rozgrywany w trzech kategoriach: muzyka, sztuki sceniczne i sztuki wizualne. Artystów oceniać będzie jury w składzie: Aneta Kyzioł, Jana Shostak, Maciej Nowak, Marcin Cichoński, Michał Taciak i Novika. Wyniki poznamy ostatniego dnia festiwalu przed koncertem finałowym.

W kategorii muzycznej wystąpią: Dwoje., Imasleep, Jerzy Koczur, Karmider, Kuba Derej, Michał od kości, Père-Lachaise, Sea Saw, Stacha, Syndyba, Ta malutka, Irys, Zachwyt oraz Żeńszeń. Wszystkie koncerty odbędą się w Hali Basenu Północnego, od środy do piątku.

"Jeśli proces selekcji młodych zespołów, wbrew pozorom bardzo często zaprawionych już artystek i artystów, może być naprawdę bolesny, to właśnie z takim wspomnieniem naboru do tegorocznej sekcji muzycznej zostaniemy na długie miesiące. Program konkursowy Famy niestety nie może rozciągnąć się jak struna, a czas, który możemy poświęcić na występy debiutantów, ma swoje naturalne ograniczenia, stąd tylko i aż 14 nowych propozycji muzycznych usłyszmy w tym roku między 26 a 29 sierpnia" - mówi dyrektor artystyczny FAMY, Sławek Przybył.

W sekcji sztuk scenicznych zobaczymy spektakle: "Plastry" (Weronika Orawiec i Urszula Gołdowska), "Historia pewnego kłamstwa" (Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach), "#*uG$" (Teatr KJM), "Metr na metr" (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), "Potwarz" (Artystyczny Kolektyw Trema - Koło Naukowe Antrakt UAP), "Idiota" (Bezsens - Studenci Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie), "Chłopcy" (Fundacja Horyzont Sztuki), "P.E.R.M.A" (Kolektyw Integracji Sztuk Scenicznych), "Sen nocy letniej ZOMBIE" (Marek Zieliński, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), "Frogshop" (Transtopia/Dominik Setlak), "HOLA, HOLA" (A-ZGRAYA - Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), "(nie)ukształtowana" (Natalia Podyma), "Ucieczka z Chinatown" (Mateusz Nguyen) oraz "Paprykarz szczeciński" (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, Filia we Wrocławiu). Spektakle będzie można oglądać każdego dnia festiwalu w Miejskim Domu Kultury i na Muszli Koncertowej przy promenadzie.

"W tym roku na wyspach swój talent, wrażliwość i różnorodne sposoby postrzegania świata zaprezentują artyści, którzy urzekli nas wyjątkowo wysokim poziomem zarówno koncepcji, jak i wykonania. Szczególną uwagę zwracaliśmy na podejmowany temat i jego znaczenie we współczesnym świecie, a także na aktorstwo, reżyserię oraz dramaturgię. Podjęcie ostatecznej decyzji okazało się zadaniem wyjątkowo trudnym, ponieważ poziom nadesłanych zgłoszeń przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy przekonani, że przed świnoujską publicznością prawdziwa uczta teatralna" - komentuje Misza Czorny koordynujący sekcję sztuk scenicznych.

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W sztukach wizualnych zaprezentują się z kolei: Wiktoria Cwityńska ("Tuna D'Artista"), Cezary Stachura ("Ponowne odkrycia"), Julia Pawlak ("Ja wystawione") i Lilianna Slaby ("Widzialne / Niewidzialne"), ostatniego dnia z kolei odbędzie się wystawa poplenerowa osób studiujących na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz na Akademii Sztuki w Szczecinie.

Wydarzenia specjalne FAMY - od mappingu po koncerty

FAMA to nie tylko występy młodych twórców, ale też wydarzenia specjalne. Pierwszego dnia, w poniedziałek, w Miejskim Domu Kultury zobaczymy spektakl "Ping Pong" Gliwickiego Teatru Tańca, a na Placu Wolności odbędzie się wędrowny happening plenerowy "Galera", przygotowany przez Interdyscyplinarną Grupę Teatralną Asocjacja 2006, oraz mapping na budynku "Centrali".

"Warunkiem koniecznym dobrej selekcji będzie dla mnie zawsze różnorodność, zestawianie pozornie różnych światów i perspektyw. Idąc za tym już corocznym tropem, każdy muzyczny dzień festiwalowy w miasteczku Famy, przy Basenie Północnym będzie wiązał się z koncertem specjalnym, dla którego prezentacje konkursowe nie będą tylko tłem a pełnoprawnym partnerem do rozmów" - tłumaczy dyrektor artystyczny. I tak w środę w Hali Basenu Północnego zagra Bibobit - koncertowi towarzyszyć będzie oprawa wizualna przygotowana przez Pracownię Live Visuals i Instalacji Multimedialnych UAP - dzień później wystąpią John Porter z materiałem z albumu "Helicopters" oraz Marcycha, w piątek czeka nas jeszcze koncert Darii ze Śląska, a w sobotę - Skubasa.

W tym samym miejscu zobaczymy wystawę zbiorową "Zoom in", złożoną z prac dydaktyczek i dydaktyków Wydziału Obrazu i Działań Interdyscyplinarnych na UAP, oraz "Boat trip", czyli przestrzenno-multimedialną instalację autorstwa Agnieszki Sowisło-Przybył, Magdaleny Kasprzak i Moniki Szczygieł.

"Nóż w wodzie", czyli projekt specjalny FAMY

Tradycyjnie festiwal zakończy koncert specjalny. Tym razem w Hali Basenu Północnego zespół LUNAMË zagra "Nóż w wodzie", czyli kultowy soundtrack stworzony przez Krzysztofa Komedę.

LUNAMË to kwintet pod wodzą Macieja Kądzieli, łączący jazz, funk, elektronikę i polskie motywy ludowe. Albo, jak sami mówią, "projekt, który balansuje między światem muzyki elektronicznej a intuicyjną improwizacją". Na scenie w Świnoujściu towarzyszyć będą im wokalistka i autorka piosenek Julia Pietrucha oraz raper i producent muzyczny Jakub Jan Bryndal.

"Gdy usłyszałem Maćka Kądzielę - saksofonistę, kompozytora, producenta i lidera zespołu LUNAMË, coś podpowiedziało mi, że jego wspaniali patroni, jazzowi czarodzieje tacy jak Zbigniew Namysłowski czy Krzysztof Komeda będą czuwać nad projektem LUNAMË gra 'Nóż w wodzie'. Do świata Komedy trzeba wprowadzić się na dłużej, żeby nie przegapić żadnej dobrej chwili, żadnej cennej rozmowy. Do świata Komedy trzeba wprowadzić się ze wzajemnym zaufaniem, aby móc indywidualnym językiem dopowiedzieć to, co przedwcześnie urwane" - opowiada o projekcie Sławek Przybył. Dla spragnionych większej dawki muzyki przygotowano jeszcze silent disco.

To nie wszystko! Poznajcie Miejsca Literatury

Nieodłącznym elementem FAMY są też Miejsca Literatury, czyli rozmowy z autorami książek docenianych przez polskich czytelników. W środę spotkamy się z pisarzem i reportażystą Maciejem Siembiedą, autorem m.in. nagradzanych powieści "Katharsis" czy "Kairos". Kolejnego dnia w Galerii Miejsce sztuki44 odbędzie się rozmowa z Adamem Robińskim - pisarzem i dziennikarzem, który w dorobku ma m.in. książki "Hajstry. Krajobraz bocznych dróg", "Kiczery. Podróż przez Bieszczady" czy "Puszcza domowa. Co kryje Kampinos". Jak mówi sam o sobie: zajmuje się pisaniem o przyrodzie oraz wszystkim, co dzieje się na styku natury i sztuki.

Piątek to z kolei spotkanie z Robertem Małeckim, którego z pewnością nie trzeba przedstawiać fanom kryminałów. Politolog, filozof i dziennikarz, nauczyciel kreatywnego pisania uznawany za jednego z najlepszych specjalistów w tej branży. Ostatnim gościem Miejsc Literatury będzie Magdalena Czubaszek, niezależna dziennikarka i reporterka, autorka wydanej w czerwcu tego roku książki "Będziesz wrzeszczeć. Dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80.". W Galerii Miejsce sztuki44 pojawi się w sobotę.

Przypomnijmy, że festiwal FAMA odbędzie się w dniach 24-29 sierpnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.



