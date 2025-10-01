Wybór polskiego reprezentanta na Eurowizję co roku budzi ogromne emocje nie tylko wśród sympatyków tego konkursu. W tym roku została nim Justyna Steczkowska z piosenką "Gaja" - o jej wyborze zadecydowali tylko widzowie TVP w głosowaniu SMS. Z kolei w 2024 r. Luna (z "The Tower") została wybrana w wewnętrznych preselekcjach. W poprzednich latach wyboru dokonywano na różne sposoby - zarówno mieszany (widzowie i jury), jak i przez komisję TVP.

Przyszłoroczny 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu (Austria) dzięki wygranej JJ z utworem "Wasted Love". Do tej pory swój udział potwierdziły 24 państwa. Kolejne siedem krajów uzależnia zgłoszenia od dalszego udziału Izraela (niektórzy nawołują do bojkotu w związku z operacją wojenną prowadzoną w Gazie).

"Telewizja Polska z uwagą śledzi dyskusję wokół kształtu przyszłorocznej Eurowizji. Jako członek Europejskiej Unii Nadawców pozostajemy w dialogu z organizatorami i będziemy respektować wszelkie decyzje EBU, ufając, że będą one odzwierciedlać podstawowe wartości Eurowizji, takie jak jedność, różnorodność i tolerancja" - przekazała swoje stanowisko TVP w komunikacie przesłanym RMF FM.

Eurowizja 2026. Fani wybierają wymarzonego reprezentanta Polski

Mimo wciąż niejasnego stanowiska w sprawie udziału Polski w Eurowizji 2026, fani konkursu mogą wybrać swojego wymarzonego reprezentanta w plebiscycie organizowanym przez Dziennik Eurowizyjny i Eurovibes.

Przypomnijmy, że w 2025 r. w tym plebiscycie wygrała Sara James, która faktycznie zgłosiła się do preselekcji, jednak tuż przed ogłoszeniem listy finalistów wycofała swoją kandydaturę.

Redakcje eurowizyjnych serwisów wytypowały 12 kandydatów, spośród których fani mogą wybrać swojego "wymarzonego reprezentanta". Na liście znaleźli się Oskar Cyms, Kaeyra, Roxie Węgiel, Mery Spolsky, Sanah, Doda, Jann, Sylwia Grzeszczak, Ralph Kaminski, Margaret, Michał Szpak i Sara James. Część z tego grona otwarcie deklarowała chęć udziału w przyszłorocznym konkursie. Z kolei Michał Szpak reprezentował już Polskę na Eurowizji 2016, gdzie zajął wysokie, ósme miejsce.

