Wybrano wymarzoną reprezentantkę Polski na Eurowizję. Fani podjęli decyzję

Organizatorzy ujawnili szczegóły przyszłorocznej edycji. 70. Eurowizja odbędzie się 12, 14 i 16 maja 2026 roku w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Zaprezentowano także nowe logo imprezy, które - jak się okazało - od razu wzbudziło kontrowersje wśród fanów.

Kolejne emocje wzbudził post TVP na TikToku. Stacja opublikowała krótki filmik z planu programu "The Voice of Poland", opatrzony podpisem: "A gdyby tak w tym studiu ukrywał się kolejny reprezentant Polski na Eurowizję?" To pytanie wywołało burzę spekulacji.

Emocje wokół wyboru reprezentanta Eurowizji

Internauci błyskawicznie zaczęli interpretować sugestię Telewizji Polskiej jako zapowiedź wysłania do Wiednia zwycięzcy talent show. Przypomnieli, że podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku Eurowizji Junior, gdzie reprezentanta wyłoniono właśnie w programie muzycznym.

Komentarze pod filmem nie pozostawiały złudzeń co do obaw widzów:

"Tylko mam nadzieję, że nie wpadliście na pomysł, że zwycięzca będzie reprezentantem", "Błagam, tylko nie róbcie z 'The Voice' preselekcji", "Znowu co roku zmiana koncepcji?" - pisali.

Wśród spekulacji pojawiło się także nazwisko Michała Szpaka, który reprezentował Polskę w 2016 roku i obecnie jest trenerem w "The Voice of Poland". Sam artysta jakiś czas temu zaznaczył w rozmowie na TikToku TVP:

"Jeśli wezmę udział, to jako wybrany, a na pewno nie kwalifikowany".

Kandydaci i faworyci fanów

Na razie nie wiadomo, czy TVP zdecyduje się wrócić do formatu preselekcji, który w tym roku spotkał się z pozytywnym przyjęciem fanów. Swoje zainteresowanie udziałem w Eurowizji wyraziło już kilka znanych nazwisk - wśród nich Mery Spolsky, Ralph Kaminski czy Margaret.

Najwięcej emocji wzbudza jednak nazwisko Sary James, która w 2025 roku wycofała się z preselekcji, tłumacząc decyzję brakiem możliwości zmiany zgłoszonej piosenki. To właśnie młoda wokalistka zwyciężyła w dorocznym plebiscycie "Nasz wymarzony reprezentant" organizowanym przez Dziennik Eurowizyjny. W głosowaniu fanów drugie miejsce zajął Jann, a trzecie - Justyna Steczkowska, która ostatecznie wystąpiła w tegorocznej edycji konkursu. Pierwszą piątkę uzupełniły Roxie Węgiel i Margaret.

Sara James - historia sukcesów

Przypomnijmy, że Sara James ma już przydatne doświadczenie - w 2021 roku reprezentowała kraj na Eurowizji Junior. Z piosenką "Somebody" zajęła wówczas drugie miejsce, co do dziś pozostaje jednym z najlepszych wyników Polski w historii tego konkursu.

Wygląda na to, że to właśnie ona - według głosów fanów - byłaby wymarzoną reprezentantką Polski w jubileuszowej, 70. edycji Eurowizji w Wiedniu.

