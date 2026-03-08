Wiemy, kto pojedzie z Polski na Eurowizję. Kogo wybrali widzowie TVP?
W "Pytaniu na śniadanie" ujawniono zwycięzcę polskich preselekcji do Eurowizji. Na tegoroczny konkurs w Wiedniu internauci i widzowie TVP wybrali Alicję Szemplińską. Wokalistka zebrała ponad 32 procent głosów.
Przypomnijmy, że w tym roku głosowanie w krajowych kwalifikacjach do Eurowizji odbyło się w dwóch etapach. Najpierw głosować mogli użytkownicy aplikacji TVP VOD (zalogowane osoby mogły oddać maksymalnie trzy głosy), a 7 marca ruszyło głosowanie SMS (zakończono je o godz. 23:59).
To właśnie 7 marca w godzinach popołudniowych TVP pokazała nagrany wcześniej koncert z udziałem ósemki finalistów preselekcji. Każdy z nich wykonał swój konkursowy utwór tylko raz. Taki sposób przygotowania wywołał mocno krytyczne głosy eurowizyjnej społeczności. Fani zwracali uwagę, że nie służy to transparentności wyboru.
Widzowie i internauci wybrali polskiego reprezentanta na Eurowizję 2026
Podliczone głosy online i SMS zdecydowały o tym, kto będzie reprezentować Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ogłoszenie zwycięzcy nastąpiło 8 marca tuż po godzinie 10:00 w programie "Pytanie na śniadanie". Na kanapie w śniadaniówce TVP u Anny Lewandowskiej i Roberta Stockingera pojawiła się Alicja Szemplińska, która do Wiednia pojedzie z piosenką "Pray".
Ujawniono, że wokalistka zebrała ponad 32 proc. oddanych głosów. Kolejne miejsca zajęli Ola Antoniak (ponad 18 proc.), Basia Giewont (ponad 14 proc.) i Piotr Pręgowski (ponad 11 proc.).
Alicja Szemplińska zdradziła, że jej występ w Wiedniu będzie się różnił od tego z finału krajowych preselekcji.
Eurowizja - uczestnicy finału polskich preselekcji:
Alicja - "Pray"
Anastazja Maciąg - "Wild Child"
Basia Giewont - "Zimna woda"
Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
Ola Antoniak - "Don't You Try"
Piotr Pręgowski - "Parawany tango"
Stasiek Kukulski - "This Too Shall Pass".
Jubileuszowa Eurowizja 2026 w Wiedniu. Co już wiemy?
Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).
Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.
Wiadomo, że przedstawiciel Polski pojawi się podczas pierwszego półfinału Eurowizji (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również reprezentanci Belgii (Esylla z "Dancing on the Ice"), Estonii (Vanilla Ninja z piosenką "Too Epic To Be True"), Izraela (Noam Bettan z "Michelle"), Litwy (Lion Ceccach i "Sólo quiero mas"), Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino (Senhit i Boy George z utworem "Superstar") i Serbii (Lavina i "Kraj mene").
Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).