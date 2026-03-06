Viki Gabor od lat uchodzi za eurowizyjną ikonę. W 2019 r. udało jej się bowiem zapisać na kartach historii, przynosząc Polsce zwycięstwo w Eurowizji Junior z piosenką "Superhero". Była drugą reprezentantką biało-czerwonych barw z rzędu, która triumfowała podczas wielkiego święta muzyki dla najmłodszych. Rok wcześniej swoje trofeum odebrała bowiem Roxie Węgiel, zachwycając publikę utworem "Anyone I Want To Be".

Po zwycięstwie w konkursie Viki Gabor wciąż zapraszana była na różnego rodzaju wydarzenia i celebracje, organizowane specjalnie dla miłośników Eurowizji. W 2022 r. poleciała do Armenii, by zaprezentować się na scenie u boku innych laureatów wydarzenia. W tym samym roku została gościem specjalnym polskich preselekcji, a w 2023 także eurowizyjnego pre-party. "Superhero" do dziś jest jedną z najchętniej słuchanych propozycji w historii Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Viki zaś niejednokrotnie przyznawała, że rywalizacja była dla niej spełnieniem marzeń i kiedyś chciałaby spróbować swoich sił również w konkursie dla dorosłych artystów. Czy właśnie teraz nadszedł ten czas?

TVP z zaskakującym komunikatem. Viki Gabor pojawi się na scenie polskich preselekcji do Eurowizji 2026!

Wszystkie występy preselekcyjne polskich kandydatów niedawno zostały nagrane, a ich emisja przewidziana jest na wieczór 7 marca. To wtedy ruszy także telewizyjne głosowanie, podczas którego widzowie wybiorą faworyta i w maju wyślą go prosto do Wiednia. Teraz Telewizja Polska przekazała elektryzujące wieści dotyczące jutrzejszego koncertu. Okazuje się, że na scenie pojawi się Viki Gabor!

Czy to oznacza, że TVP zdecydowała się na przyznanie 18-latce dzikiej karty? Niestety, Viki nie powalczy w tym roku o reprezentowanie naszego kraju na Eurowizji. Wokalistka, znana z "The Voice Kids", została jedynie muzycznym gościem specjalnym krajowych eliminacji. Co więcej - oprócz niej, widzom wieczór umili również inna eurowizyjna ikona, czyli Michał Wiśniewski. Artysta od lat kojarzony jest z konkursem, ponieważ wraz z zespołem Ich Troje reprezentował nasz kraj w 2003 i 2006 r. Podczas pierwszej z prób zajął w finale siódme miejsce, co do dziś uznawane jest za jeden z największych sukcesów Polski w historii ESC.

"Siemka. Słuchajcie, finał krajowych kwalifikacji do Eurowizji 2026 już w tę sobotę o 17:35 w TVP1. Zaśpiewamy dwie piosenki, więc wpadajcie, słuchajcie i do zobaczenia" - zapowiada Viki Gabor w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych TVP.

Zbliża się finał polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Kto walczy o wyjazd do Wiednia?

Do finału polskich preselekcji zakwalifikowało się ośmioro uczestników, wyłonionych ze wszystkich zgłoszeń przez specjalnie powołaną komisję. Oto pełna lista kandydatów:

O wyborze naszego reprezentanta zadecydują widzowie. Kilka dni temu ruszyło głosowanie online w aplikacji TVP VOD, za pośrednictwem którego internauci mogą oddawać pierwsze głosy. Już jutro, 7 marca, wystartuje z kolei głosowanie SMS-owe, a po zsumowaniu wszystkich wyników dowiemy się, kto zostanie polskim przedstawicielem. Telewizja Polska przekaże wieści 8 marca w programie "Pytanie na śniadanie".

Kiedy odbędzie się finał Eurowizji 2026?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji zawita do Wiednia - co jest efektem zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ-a z piosenką "Wasted Love" w ubiegłym roku w Bazylei. Przed nami dwa półfinały, które odbędą się 12 i 14 maja, oraz wielki finał zaplanowany na 16 maja.

W tym roku muzyczna rywalizacja wywołuje sporo kontrowersji - głównie ze względu na decyzję Europejskiej Unii Nadawców o dopuszczeniu do udziału Izraela. Spora część państw postawiła na bojkot i zrezygnowała z wysłania swojego reprezentanta. Wśród protestujących znalazły się: Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

