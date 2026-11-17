Viki Gabor od lat uchodzi za eurowizyjną ikonę. W 2019 r. udało jej się zapisać na kartach historii konkursu, gdy przyniosła Polsce zwycięstwo na Eurowizji Junior. Podbiła wówczas serca jury i widzów piosenką "Superhero" i została drugą reprezentantką biało-czerwonych z rzędu, która triumfowała podczas wielkiego święta muzyki dla najmłodszych. Rok wcześniej swoje trofeum odebrała bowiem Roxie Węgiel, zwyciężając z utworem "Anyone I Want To Be".

Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior w 2019 r. Wtedy stała się jedną z polskich ikon konkursu

Po zwycięstwie Viki Gabor nie zapomniała o miłośnikach Eurowizji, którzy wspierali ją przy okazji konkursu. Wciąż brała udział w różnego rodzaju wydarzeniach i celebracjach - w 2022 r. poleciała do Armenii, aby zaprezentować się u boku innych laureatów, a później została gościem specjalnym polskich preselekcji. W 2023 r. z kolei zaproszono ją na eurowizyjne pre-party.

"Superhero" do dziś jest jedną z najchętniej słuchanych propozycji w historii Konkursu Piosenki Eurowizji Junior, a Viki niejednokrotnie przyznawała, że muzyczna rywalizacja była dla niej spełnieniem marzeń. Wokalistka chciałaby jeszcze kiedyś spróbować swoich sił w konkursie dla dorosłych artystów.

Viki Gabor spróbuje swoich sił w preselekcjach do Eurowizji 2027?

Viki Gabor w licznych wywiadach wspominała o tym, że myśli o reprezentowaniu naszego kraju na "dorosłej" Eurowizji. Teraz okazuje się, że najprawdopodobniej zgłosi się do preselekcji już w przyszłym roku. Na swoim Instagramie opublikowała komunikat, który nie pozostawił żadnych wątpliwości.

19-latka zorganizowała w swoich mediach społecznościowych sesję Q&A, w której odpowiadała na pytania zadawane przez fanów. W jednym z kafelków wierny słuchacz zamieścił hashtag "#VikiNaEurowizję", który skłonił piosenkarkę do wyznania. "Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku" - odpisała Gabor, sugerując, że spróbuje swoich sił w krajowych eliminacjach w 2027 r.