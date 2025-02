Uczestniczka polskich preselekcji do Eurowizji 2025 pozwała TVP? "Podejmuję działania prawne"

Sola Avis to piosenkarka, która zgłosiła swoją chęć udziału w polskich preselekcjach do Eurowizji 2025. Nie udało jej się zakwalifikować do finału krajowej rywalizacji, a niedawno poinformowała, że zdecydowała się na pozwanie TVP. Dlaczego? Artystka uważa, że Telewizja Polska nie powinna była pozwalać na przyznanie "dzikiej karty" jedenastemu uczestnikowi preselekcji - Teo Tomczukowi. Stacja odniosła się do całej sprawy.