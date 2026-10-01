TVP ogłasza szczegóły eliminacji do Eurowizji 2027. Padły konkretne daty

Nieco ponad miesiąc po potwierdzeniu udziału Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji 2027 TVP ogłosiła szczegóły krajowych preselekcji.

"Chcesz zostać gwiazdą światowej muzyki? Weź udział w najpopularniejszym wydarzeniu muzycznym w Europie! Telewizja Polska oficjalnie rozpoczyna zbieranie zgłoszeń do preselekcji 71. Konkursu Piosenki Eurowizji, którego wielki finał odbędzie się 15 maja 2027 roku w bułgarskim Burgas. Osoby zainteresowane reprezentowaniem Polski w tym niezwykłym wydarzeniu mają czas tylko do 15 listopada" - czytamy w komunikacie.

Telewizja Polska ogłasza szczegóły krajowych preselekcji do Eurowizji 2027

W przyszłym roku eliminacje będą miały charakter kilkuetapowy. Najpierw zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada. Później komisja wybierze 20 kandydatów, którzy 17 grudnia wystąpią na żywo przed komisją w Warszawie. Telewizja Polska poinformuje wykonawców, którzy zakwalifikowali się do etapu przesłuchań najpóźniej do 3 grudnia.

Po zakończeniu przesłuchań na żywo komisja wybierze finalistów oraz co najmniej trzech wykonawców rezerwowych. Reprezentant Polski na 71. Konkursie Piosenki Eurowizji 2027 zostanie wyłoniony podczas finałowego koncertu. Telewizja Polska opublikuje listę finalistów i poda miejsce publicznej prezentacji finałowej najpóźniej do 22 grudnia.

W eliminacjach mogą wziąć udział wyłącznie muzycy, którzy najpóźniej 26 kwietnia 2027 r. będą mieli ukończone 18 lat. Ta sama zasada dotyczy głównych wokalistów zespołów muzycznych. Co więcej, wykonawcy głównego wokalu muszą mieć obywatelstwo polskie. Grupy mogą liczyć maksymalnie sześć osób.

Konkursowa piosenka nie może być nigdzie opublikowana, publicznie dostępna lub publicznie wykonana przed 1 września. Zgłaszany utwór musi być oryginalny oraz stanowić rezultat twórczej działalności człowieka (ten zapis ma wyeliminować nagrania stworzone z pomocą sztucznej inteligencji).

Za organizację preselekcji odpowiadać będzie Jacek Dybowski, który w tym roku pracował przy eurowizyjnym występie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu. Wcześniej towarzyszył też m.in. Justynie Steczkowskiej w 2025 r.

Eurowizja 2027 w Bułgarii. Co już wiemy o konkursie?

Przyszłoroczna edycja Eurowizji odbędzie się w dniach 11 i 13 (półfinały) oraz 15 (finał) maja 2027 r. w Bułgarii. Sporym zaskoczeniem było ogłoszenie miasta gospodarza - postawiono na Burgas nad Morzem Czarnym, choć wydawało się, że największe szanse ma stolica, Sofia, gdzie odbyła się już Eurowizja Junior 2015.

Podczas Eurowizji 2027 na pewno zabraknie Holandii, Irlandii i Islandii. Decyzji w sprawie ewentualnego bojkotu Izraela nie podjęły jeszcze inne kraje, które wycofały się w 2026 r. - Hiszpania i Słowenia.

Do konkursu powraca za to Macedonia Północna (ostatni raz w 2022 r.), a swój debiut zaliczy Kanada.

Przypomnijmy, że miejsca w finale mają zapewnione reprezentant gospodarzy (w 2026 r. wygrała bułgarska wokalistka Dara z piosenką "Bangaranga") oraz przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki, czyli krajów płacących najwięcej na rzecz EBU - Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania.

W tym roku Alicja Szemplińska z piosenką "Pray" w wielkim finale zajęła ostatecznie 12. miejsce. Nasza wokalistka szczególnie dobrze została oceniona przez jury (7. pozycja w finale, z maksymalnymi notami 12 punktów rekordowo z aż czterech krajów).

Alicja została polską reprezentantką dzięki głosom widzów TVP w eliminacjach. W tym roku występy finalistów preselekcji zostały nagrane w studiu, a następnie wyemitowane w telewizji z opóźnieniem. Wyniki głosowania ogłoszono następnego dnia po emisji, w programie "Pytanie na śniadanie".



