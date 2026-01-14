W 70. Konkursie Piosenki Eurowizji, który ma się odbyć w Wiedniu, stolicy Austrii (w dniach 12, 14 i 16 maja), weźmie udział 35 państw. Po przerwie ponownie zobaczymy przedstawicieli Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Jak już wiemy, swój udział wycofały z koncertu Hiszpania (Wielka Piątka), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

W losowaniu uczestniczyło 30 krajów, które podzielono na dwa półfinały (12 i 14 maja w Wiener Stadthalle). Pozostałe pięć państw weźmie udział od razu w wielkim finale (16 maja) - mowa o gospodarzu (Austria) oraz pozostałych uczestnikach Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja). Reprezentant Polski wystąpi w pierwszym półfinale (12 maja) w drugiej połowie koncertu. Razem z polskim akcentem zaprezentują się również przedstawiciele Izraela, Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.

TVP ogłosiła za pomocą mediów społecznościowych oficjalną listę uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2026. W środę, 14 stycznia 2026 roku, zaprezentowano oficjalną stawkę, czyli dziesięciu finalistów preselekcji oraz skład komisji konkursowej, która ich wybrała. Wśród artystów, którzy już niedługo będą rywalizować o głosy telewidzów, znajdują się między innymi Alicja Szemplińska i Basia Giewont.

Jak podają eurowizyjne wymogi, wykonawca (główny wokalista/wokalistka) musi mieć ukończone 16 lat przed 1 maja 2026 roku oraz posiadać obywatelstwo polskie w dniu zgłoszenia. Przypomnijmy, że proces nadsyłania zgłoszeń do TVP trwał od 3 do 24 listopada 2025 roku, zaś piosenki musiały spełniać regulaminowe wymogi Eurowizji - nie mogły trwać dłużej niż trzy minuty i dodatkowo nie mogły zostać opublikowane przed 1 września 2025 r. W tym roku nadawca zrezygnował również z zakazu informowania publicznie o wysłaniu zgłoszenia.

Alicja - "Pray"

Anastazja - "Wild Child"

Basia Giewont - "Zimna woda"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Ola Antoniak - "Don't You Try"

Piotr Pręgowski - "Parawany tango"

Stasiek Kukulski - "This Too Shall Pass"

