To oni stoją za eurowizyjnym lookiem Alicji Szemplińskiej. "Największym wyzwaniem jest czas"

Za scenicznym wizerunkiem Alicji Szemplińskiej podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 stoi cały sztab specjalistów odpowiedzialnych za jej wygląd. Beauty team tworzą stylista Dominik Więcek, stylista włosów Adam Kufel oraz makijażystka Olga Szczęsna. Każde z nich odpowiada za inny element eurowizyjnego wizerunku wokalistki, a efekty ich pracy wzbudzają ogromne zainteresowanie fanów konkursu. Stylizacje Alicji, także ta z ceremonii otwarcia Eurowizji, już od pierwszych prób w Wiedniu były szeroko komentowane w mediach społecznościowych i przez zagranicznych dziennikarzy.

Jak powstała stylizacja Alicji Szemplińskiej?

W rozmowie z Interią Muzyka Dominik Więcek zdradził, że współpracuje z Alicją Szemplińską już od dłuższego czasu. Projektant odpowiadał między innymi za outfit wokalistki podczas realizacji teledysku do utworu "Pray". Jak podkreślił, eurowizyjna stylizacja została stworzona wokół jednego kluczowego elementu. "Stylizację do konkursu stworzyłem na podstawie gorsetu" - wyjaśnił. Projektant zaznaczył również, że przy tworzeniu kostiumu musiał brać pod uwagę przede wszystkim sposób, w jaki prezentuje się on w telewizyjnych kamerach. "To było bardzo trudne" - dodał. W Eurowizji każdy detal scenicznego stroju ma ogromne znaczenie, ponieważ realizacja telewizyjna potrafi całkowicie zmienić odbiór ubrania.

Równie wymagającym zadaniem jest przygotowanie fryzury reprezentantki Polski. Adam Kufel przyznał, że stworzenie pełnej scenicznej stylizacji włosów potrafi zająć nawet cztery godziny. Alicja Szemplińska korzysta z doczepów, które muszą zostać perfekcyjnie dopasowane i zabezpieczone przed występem na scenie. Stylista włosów podkreślił, że najważniejsze jest połączenie efektownego wyglądu z wygodą artystki podczas wykonywania choreografii. "Doczepy trzeba wykonać tak, by wyglądały dobrze i nie przeszkadzały jej w występie" - tłumaczył. Zaznaczył również, że fryzura eurowizyjna musi być charakterystyczna. "Na Eurowizji fryzura musi być efektowna, żeby została zauważona" - powiedział w wywiadzie dla Interii Muzyka.

Za sceniczny makijaż reprezentantki Polski odpowiada Olga Szczęsna. Makijażystka współpracowała z Alicją już wcześniej przy produkcji teledysku do "Pray". Przygotowanie pełnego scenicznego make-upu zajmuje jej około dwóch godzin. Szczęsna podkreśliła jednak, że największym wyzwaniem podczas Eurowizji jest bardzo napięty harmonogram reprezentantki Polski. "Największym wyzwaniem jest ilość aktywności i sytuacji, w których Alicja Szemplińska występuje, i ograniczony czas na przygotowanie jej makijażu" - powiedziała Interii Muzyka.

Eurowizja w Wiedniu pokazuje, jak ogromną rolę w osiągnięciu ostatecznego sukcesu odgrywa również profesjonalny sztab ludzi pracujących nieco w tle całego show. Dzięki pracy całego zespołu Alicja Szemplińska prezentuje się na scenie nowocześnie, efektownie i spójnie wizualnie.

