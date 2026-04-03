Michał Szpak w rozmowie z RMF FM ujawnił, że to właśnie piosenka "Fire" była rozważana jako propozycja do tegorocznych eliminacji do Eurowizji. Ostatecznie reprezentant Polski w konkursie z 2016 r. nie zdecydował się zgłosić do preselekcji.

"W dobie tego całego konfliktu, który się odbywa i w dobie tego całego dziwnego zamętu, ja osobiście nie chciałbym trzymać tej statuetki w ręku, wiedząc, że jest ona w jakiś sposób po prostu przedmiotem przepychanek politycznych. Jakoś nie kręci mnie to po prostu. Ja kocham wolność i staram się ją przekazywać na koncertach, mówię bardziej o szacunku do ludzi, więc chciałbym, żeby Eurowizja była po prostu świętem muzyki, a nie rozgrywkami - igrzyskami wręcz powiedziałbym - jakiejś nieczystej gry" - tłumaczył na Instagramie.

Michał Szpak i jego "Fire". Tak brzmi piosenka szykowana na Eurowizję

Teraz do sieci trafił wspomniany utwór "Fire". Autorem nagrania jest Josh Ramsay (tekst, muzyka). "Fire is coming... very soon" (Ogień nadchodzi... wkrótce) - głosi krótki opis pod piosenką, co dało fanom pole do spekulacji, że to zapowiedź nowego albumu Michała Szpaka.

"Już się nie mogę doczekać płyty i klipu", "Dawno nie słyszałam tak dobrego numeru", "Nie tylko ogień, ale i fajerwerki!!! Piosenka z gatunku petarda", "Numer fantastyczny radiowy hitowy produkcja światowa, a Twój głos to as w rękawie i ten rockowy zadzior. Zapowiada się ognisty album" - zachwycają się fani w komentarzach.

Podczas Eurowizji 2016 Michał Szpak zajął ósme miejsce z utworem "Color of Your Life". Był to jeden z najlepszych wyników Polski w tym konkursie. Większym sukcesem mogą pochwalić się tylko Edyta Górniak (2. miejsce w 1994 r.) i Ich Troje (7. miejsce w 2003 r.).

Dodajmy, że polską reprezentantką na 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu została Alicja Szemplińska z piosenką "Pray". Nasza wokalistka zaśpiewa w pierwszym półfinale (12 maja). Jeśli uda się jej awansować, wystąpi również w wielkim finale 16 maja.

