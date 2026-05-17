Ten kraj wygrał Eurowizję 2026. Emocje trwały do końca

Alicja Rudnicka

Eurowizja 2026 przeszła do historii. W nocy z soboty na niedzielę odbył się wielki finał jubileuszowej, 70. edycji konkursu. Tegorocznym zwycięzcą została DARA reprezentująca Bułgarię z utworem "Bangaranga". Wiemy już także, ile punktów zdobyły kraje z czołówki zestawienia. Polska skończyła na 12. miejscu! Oto szczegółowe wyniki finału Eurowizji 2026.

Victoria Swarovski i Michael Ostrowski poprowadzili finał EurowizjiCHRISTIAN BRUNAGetty Images

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się w Wiener Stadthalle w Wiedniu. W finale wystąpiło 26 państw walczących o zwycięstwo w jednej z najpopularniejszych muzycznych imprez świata. Jeszcze przed koncertem bukmacherzy największe szanse dawali reprezentantom Finlandii, którzy prezentowali utwór "Liekinheitin". Ostatecznie wyniki okazały się jednak dużym zaskoczeniem.

Wygrała DARA reprezentująca Bułgarię z piosenką "Bangaranga". Zwycięzca zdobył łącznie 516 punktów. Na drugim miejscu znalazł się Izrael z wynikiem 343 pkt, a podium zamknęła Rumunia, zdobywając 296 pkt.

Tak poradziła sobie Polska

Polskę podczas Eurowizji 2026 reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Reprezentantka naszego kraju zajęła ostatecznie 12. miejsce z wynikiem 150 punktów.

Polska zdobyła:

133 pkt od jurorów

17 pkt od widzów

Reprezentanci krajów uplasowali się kolejno na miejscach:

  1. Bułgaria - 516 pkt
  2. Izrael - 343 pkt
  3. Rumunia - 296 pkt
  4. Australia - 287 pkt
  5. Włochy - 281pkt
  6. Finlandia - 279 pkt
  7. Dania - 243 pkt
  8. Mołdawia - 226 pkt
  9. Ukraina - 221 pkt
  10. Grecja - 220 pkt
  11. Francja - 158 pkt
  12. Polska - 150 pkt
  13. Albania - 145 pkt
  14. Norwegia - 134 pkt
  15. Chorwacja - 124 pkt
  16. Czechy - 113 pkt
  17. Serbia - 90 pkt
  18. Malta - 89 pkt
  19. Cypr - 75 pkt
  20. Szwecja - 51 pkt
  21. Belgia - 36 pkt
  22. Litwa - 22 pkt
  23. Niemcy - 12 pkt
  24. Austria - 6 pkt
  25. Wielka Brytania - 1 pkt
