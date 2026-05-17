Ten kraj wygrał Eurowizję 2026. Emocje trwały do końca
Eurowizja 2026 przeszła do historii. W nocy z soboty na niedzielę odbył się wielki finał jubileuszowej, 70. edycji konkursu. Tegorocznym zwycięzcą została DARA reprezentująca Bułgarię z utworem "Bangaranga". Wiemy już także, ile punktów zdobyły kraje z czołówki zestawienia. Polska skończyła na 12. miejscu! Oto szczegółowe wyniki finału Eurowizji 2026.
Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się w Wiener Stadthalle w Wiedniu. W finale wystąpiło 26 państw walczących o zwycięstwo w jednej z najpopularniejszych muzycznych imprez świata. Jeszcze przed koncertem bukmacherzy największe szanse dawali reprezentantom Finlandii, którzy prezentowali utwór "Liekinheitin". Ostatecznie wyniki okazały się jednak dużym zaskoczeniem.
Wygrała DARA reprezentująca Bułgarię z piosenką "Bangaranga". Zwycięzca zdobył łącznie 516 punktów. Na drugim miejscu znalazł się Izrael z wynikiem 343 pkt, a podium zamknęła Rumunia, zdobywając 296 pkt.
Tak poradziła sobie Polska
Polskę podczas Eurowizji 2026 reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Reprezentantka naszego kraju zajęła ostatecznie 12. miejsce z wynikiem 150 punktów.
Polska zdobyła:
133 pkt od jurorów
17 pkt od widzów
Reprezentanci krajów uplasowali się kolejno na miejscach:
- Bułgaria - 516 pkt
- Izrael - 343 pkt
- Rumunia - 296 pkt
- Australia - 287 pkt
- Włochy - 281pkt
- Finlandia - 279 pkt
- Dania - 243 pkt
- Mołdawia - 226 pkt
- Ukraina - 221 pkt
- Grecja - 220 pkt
- Francja - 158 pkt
- Polska - 150 pkt
- Albania - 145 pkt
- Norwegia - 134 pkt
- Chorwacja - 124 pkt
- Czechy - 113 pkt
- Serbia - 90 pkt
- Malta - 89 pkt
- Cypr - 75 pkt
- Szwecja - 51 pkt
- Belgia - 36 pkt
- Litwa - 22 pkt
- Niemcy - 12 pkt
- Austria - 6 pkt
- Wielka Brytania - 1 pkt