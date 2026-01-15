W 70. Konkursie Piosenki Eurowizji, który ma się odbyć w Wiedniu, stolicy Austrii (w dniach 12, 14 i 16 maja), weźmie udział 35 państw. Po przerwie ponownie zobaczymy przedstawicieli Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Jak już wiemy, swój udział wycofały z koncertu Hiszpania (Wielka Piątka), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Przypomnijmy, iż TVP ogłosiła już stawkę polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Wśród kandydatów i kandydatek znaleźli się między innymi Basia Giewont, Alicja Szemplińska i Stasiek Kukulski. Wyłoniony reprezentant Polski wystąpi w pierwszym półfinale (12 maja) w drugiej połowie koncertu. Razem z polskim akcentem zaprezentują się również przedstawiciele Izraela, Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.

Eurowizja przychodzi z wielkim ogłoszeniem. Nadchodzi wyjątkowa trasa koncertowa

Europejska Unia Nadawców (EBU) ogłosiła pierwszą w historii oficjalną "Eurovision Song Contest Live Tour", czyli trasę koncertową, która wyjdzie poza jedną scenę. Artyści zawitają do 10 europejskich miast latem 2026 roku.

Jak już wiadomo, na jednej scenie spotkają się legendy Eurowizji z ostatnich siedmiu dekad, dziesięciu artystów z Wielkiego Finału 2026 w Wiedniu, a także goście specjalni. Kompletny skład zostanie ogłoszony po 16 maja br., natomiast o wykonawcach EBU poinformuje wkrótce.

Artyści wykonają swoje eurowizyjne hity oraz wyjątkowe interpretacje kultowych piosenek z 70-letniej historii konkursu. Gdzie zobaczymy koncerty?

Londyn, O2 Arena- 15.06

Hamburg, Barclays Arena - 17.06

Mediolan, Arena Milano - 19.06

Zürich, Hallenstadion - 20.06

Antwerpia, AFAS Dome - 22.06

Kolonia, Lamxess Arena - 23.06

Kopenhaga, Royal Arena - 25.06

Amsterdam, Ziggo Dome - 27.06

Paryż, Accor Arena - 29.06

Sztokholm, Avicii Arena - 2.07

