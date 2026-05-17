Reprezentujący Izrael Noam Bettan z utworem "Michelle" ostatecznie zajął drugie miejsce w całym konkursie, ale to właśnie polskie 12 punktów wywołało u nas największe emocje. Eksperci z naszego kraju jako jedyni przekazali temu krajowi maksymalną notę.

W tym samym czasie polscy widzowie byli zdecydowanie bardziej powściągliwi - w głosowaniu publiczności Izrael dostał z Polski jedynie 2 punkty, a pełna dwunastka trafiła do Ukrainy. Kontrast między decyzją jury a wyborem publiczności jeszcze mocniej podgrzał dyskusję o tegorocznym głosowaniu.

Reakcja Justyny Steczkowskiej hitem sieci

Justyna Steczkowska, ubiegłoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji, która występowała z utworem "Gaja", finał oglądała w domu i relacjonowała na żywo w mediach społecznościowych. W momencie, gdy Ola Budka w imieniu polskiego jury ogłosiła, że 12 punktów trafia do Izraela, kamera uchwyciła, jak Steczkowska szeroko otwiera oczy i robi wymowną minę, po czym rezygnuje z jakiegokolwiek komentarza.

Nagranie z tej reakcji błyskawicznie obiegło TikToka i inne platformy, a internauci zaczęli je masowo udostępniać jako odzwierciedlenie nastrojów po decyzji jurorów. W komentarzach pojawiają się określenia w rodzaju "a mnie się wydawało że chodzi o to żeby oceniać piosenkę.." czy "My wszyscy byliśmy Justyną w tym momencie".

Rozwiń

Kim byli polscy jurorzy?

Tegoroczne polskie jury tworzyli: Eliza Orzechowska, Filip Koncewicz, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk i Maurycy Żółtański. To właśnie oni zdecydowali, że 12 punktów powędruje do Izraela, a 10 do Dary z Bułgarii, która ostatecznie wygrała cały konkurs z piosenką "Bangaranga". Przypomnijmy, że Polka, Alicja Szemplińska zakończyła konkurs na 12. miejscu.

Do tej pory żaden z jurorów publicznie nie odniósł się do krytyki dotyczącej wyników głosowania. W sieci trwa natomiast dyskusja o tym, czy decyzja ekspertów rzeczywiście odzwierciedlała jedynie muzyczną ocenę występów, czy też była obciążona dodatkowymi, pozamuzycznymi kontekstami.

Dawid Kwiatkowski reaguje na wygraną Marcychy. Czy zobaczymy go jeszcze w roli jurora? INTERIA.PL