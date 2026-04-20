W ramach przygotowań do Eurowizji w niektórych krajach organizowane są imprezy dla uczestników pod hasłem pre-party. W wydarzenia mocno angażuje się środowisko fanów konkursu, które mocno wspiera swoich kandydatów. Te imprezy to swego rodzaju test przed Eurowizją, a same występy czujnie obserwują również bukmacherzy, na bieżąco aktualizujący notowania uczestników.

Alicja Szemplińska po wizycie w Amsterdamie zaliczyła w weekend występy w ramach London Eurovision Festival (LondonHagen) (17-18 kwietnia) i London Eurovision Party (19 kwietnia).

W stolicy Wielkiej Brytanii nasza reprezentantka wzięła udział w spotkaniach z mediami, zaśpiewała swoją eurowizyjną piosenkę "Pray", a także miała okazję spotkać się z innymi uczestnikami tegorocznego konkursu, który odbędzie się już w maju w Wiedniu.

To z inicjatywy polskiej wokalistki w jednym z barów w Londynie odbyło się karaoke z udziałem reprezentantów takich krajów, jak m.in. Austria, Luksemburg, Niemcy, Albania, Dania czy Szwajcaria.

Inną atrakcją dla eurowizyjnego środowiska był występ Alicji podczas London Eurovision Party. Większość uczestników tego wydarzenia mogła zaprezentować nie tylko swój konkursowy utwór, ale też inną piosenkę. Alicja Szemplińska przed publicznością zaśpiewała numer "Empires", czyli nagranie, z którym została wybrana polską reprezentantką na Eurowizję 2020 - jak pamiętamy, tamten konkurs został odwołany, a rok później TVP postawiła na Rafała Brzozowskiego. Nasza wokalistka po raz pierwszy na żywo wykonała "Empires" przed eurowizyjną publicznością i zapowiedziała jednocześnie, że był to także ostatni raz.

Działania promocyjne w Londynie sprawiły, że nieco drgnęły notowania polskiej reprezentantki. Na liście kandydatów do końcowego zwycięstwa Szemplińska awansowała obecnie na 29. miejsce (na 35 uczestników), z kolei w zestawieniu "naszego" półfinału jest to 11. pozycja, czyli pierwsza poza stawką 10 najlepszych, którzy awansują do wielkiego półfinału.

Dodajmy, że na 28 kwietnia TVP planuje specjalną konferencję prasową z Alicją Szemplińską. To wówczas mamy też poznać cały eurowizyjny team, pracujący nad przygotowaniem jej występu w Wiedniu.

Polska ekipa do stolicy Austrii wyleci 2 maja, a kolejnego dnia Alicja będzie miała swoją pierwszą próbę techniczną. Kolejna próba jest zaplanowana na 7 maja i to wówczas zobaczymy 30-sekundowe nagranie z tego występu.

Eurowizja 2026 w Wiedniu coraz bliżej

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Alicja Szemplińska wystąpi w pierwszym półfinale (12 maja) jako 14., przedostatnia z grona uczestników. "Nasz" półfinał rozpocznie Satoshi z Mołdawii ("Viva, Moldova"), a konkursowe występy po Alicji zakończy zespół Lavina z Serbii ("Kraj mene"). W sumie podczas pierwszego koncertu zaprezentują się wykonawcy z 15 krajów, awans do wielkiego finału wywalczy 10 z nich.

