W ramach przygotowań do Eurowizji w niektórych krajach organizowane są imprezy dla uczestników pod hasłem pre-party. W wydarzenia mocno angażuje się środowisko fanów konkursu, które mocno wspiera swoich kandydatów. Te imprezy to swego rodzaju test przed Eurowizją, a same występy czujnie obserwują również bukmacherzy, na bieżąco aktualizujący notowania uczestników.

W sobotę odbył się Eurovision in Concert 2026 w Amsterdamie - był to eurowizyjny debiut Alicji Szemplińskiej. Nasza reprezentantka ma również w planie występy podczas London Eurovision Festival (LondonHagen) (17-18 kwietnia) i London Eurovision Party (19 kwietnia).

Polska wokalistka miała okazję porozmawiać z eurowizyjnymi dziennikarzami, których częstowała krówkami. Największe kolejki ustawiały się do przedstawicieli Finlandii, Grecji, Australii czy Francji - to właśnie te kraje znajdują się w ścisłej czołówce notowań.

Alicja Szemplińska podczas Eurovision in Concert 2026 w Amsterdamie

W Holandii Polka zaśpiewała piosenkę "Pray". Nowością w stosunku do występu podczas polskich preselekcji były wizualizacje witraży, które w pewnym momencie runęły. Eurowizyjne serwisy chwalą dopracowany występ Szemplińskiej, mimo problemów z odsłuchem.

W relacjach na Instagramie Alicja chętnie dzieliła się z fanami nagraniami z Amsterdamu - widać, że czuje się częścią eurowizyjnej rodziny. Jeszcze przed powrotem do ojczyzny w niedzielne popołudnie spotkała się z fanami w polskiej knajpie Kazik.

Choć obserwatorzy nie szczędzą pochwał wobec Polki, notowania bukmacherów wciąż są mocno niekorzystne. Na liście kandydatów do końcowego zwycięstwa Szemplińska zajmuje obecnie 30. miejsce (na 35 uczestników), z kolei w zestawieniu "naszego" półfinału jest to 12. pozycja, która nie daje awansu do wielkiego półfinału.

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Alicja Szemplińska wystąpi w pierwszym półfinale (12 maja) jako 14., przedostatnia z grona uczestników. "Nasz" półfinał rozpocznie Satoshi z Mołdawii ("Viva, Moldova"), a konkursowe występy po Alicji zakończy zespół Lavina z Serbii ("Kraj mene"). W sumie podczas pierwszego koncertu zaprezentują się wykonawcy z 15 krajów, awans do wielkiego finału wywalczy 10 z nich.

