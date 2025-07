Szokujące zmiany w kadrze Eurowizji! Przyszłość Konkursu Piosenki pod znakiem zapytania

"Dziś ogłaszam, że ustępuję ze stanowiska Dyrektora Wykonawczego Konkursu Piosenki Eurowizji po pięciu latach pracy na tym stanowisku oraz niemal 20 latach mojego ogólnego zaangażowania w Eurowizję"- napisał Österdahl. "Był to największy zaszczyt w mojej zawodowej karierze - kierować największym muzycznym wydarzeniem na świecie i mieć możliwość rozwijania go do formy, jaką ma dziś".