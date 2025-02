Steczkowska gorzko o Eurowizji. Miała jedno życzenie. "Zraziłam się"

Polskie preselekcje do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędą się już 14 lutego w TVP . Wśród jedenastu artystów, którzy starają się o miano naszego reprezentanta, jest Justyna Steczkowska . Wokalistka zaprezentuje na scenie singiel " Gaja " ze swojej ostatniej płyty " Witch Tarohoro ". Zaledwie pięć dni przed preselekcjami, Steczkowska uczestniczyła w transmisji na TikToku z użytkownikiem "pablokondrat".

Wokalistka w 1995 roku otworzyła 40. edycję Eurowizji w Irlandii. Nie przyniosło jej to szczęścia, bo w konkursie zajęła 18. miejsce spośród dwudziestu trzech możliwych. Podczas wywiadu podkreśliła, że to właśnie dlatego ma uraz do zaprezentowania się na scenie jako pierwsza.