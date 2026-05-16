Za eurowizyjnym sukcesem Alicji Szemplińskiej stoi nie tylko sama artystka, ale również rozbudowany sztab specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie jej występu na Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedniu. Jedną z kluczowych postaci polskiej delegacji jest główny reżyser Kamil Staszczyszyn. To właśnie on odpowiada za całą koncepcję sceniczną występu do utworu "Pray". Wcześniej pracował już przy projektach związanych z Eurowizją dla dzieci czy przy tworzeniu pocztówek i krótkich materiałów dla Telewizji Polskiej.

Jak podkreślają media, polski performance został całkowicie przebudowany po krajowych preselekcjach. W wywiadach reżyser zdradzał, że jednym z najważniejszych elementów występu będą dłonie oraz symboliczne gesty budujące emocjonalny przekaz piosenki. Polska delegacja przygotowała również duży sceniczny rekwizyt, który pojawił się na eurowizyjnej scenie w Wiedniu. Według relacji dziennikarzy ogromne znaczenie miała także telewizyjna realizacja występu oraz odpowiednie ustawienie kamer. Realizacja telewizyjna zaczęła zbierać bardzo dobre recenzje w centrum prasowym.

Za choreografię odpowiada Adam Beta, który współpracował wcześniej z takimi artystami jak sanah, Ralph Kamiński czy Margaret. To właśnie on stworzył nowoczesny układ taneczny dla Alicji Szemplińskiej i jej czterech tancerzy. Dziennikarze obecni na próbach wielokrotnie podkreślali, że polski występ wygląda niezwykle dynamicznie i nowocześnie. Szczególne pochwały zbierały płynne przejścia kamer oraz sposób, w jaki ruch sceniczny współgra z emocjonalnym wokalem reprezentantki Polski.

Bardzo ważną rolę w przygotowaniach odgrywa również trener wokalny Marcin Wortmann. To on odpowiada za codzienną pracę nad kondycją głosu Alicji Szemplińskiej podczas przygotowań do konkursu. Według relacji mediów artystka regularnie uczestniczy w rozśpiewkach, treningach oddechowych i próbach wokalnych. Sama wokalistka wielokrotnie podkreślała, że przygotowania do Eurowizji to "bardzo ciężka praca" wymagająca pełnego podporządkowania realiom konkursu.

Widzowie i prasa szczególnie chwalą właśnie wokal Alicji Szemplińskiej. W wielu relacjach po pierwszym półfinale pojawiały się opinie, że Polska ma jeden z najmocniejszych głosów wtorkowego show. Część komentatorów zwraca uwagę, że perfekcyjne przygotowanie wokalne może być jednym z największych atutów polskiej reprezentantki w walce o wysoki wynik. Sam Kamil Staszczyszyn po awansie Alicji do finału przyznał w mediach, że emocje były tak duże, iż "spadł z krzesła i był pod stołem". W rozmowie z Interią Muzyka zdradził, że pomysł na staging przyszedł mu do głowy… na urlopie w Chile.

Za wybór odpowiednich ujęć podczas całego występu Alicji Szemplińskiej odpowiada multi-camera director Jacek Dybowski. W rozmowie z Interią Muzyka wyjaśnił on jak wyglądały prace od początkowej koncepcji po finalny rezultat.

"To, co widzimy na ekranie i na scenie to praca całego zespołu" - podkreśla. Reżyser chwali sobie współpracę z organizatorami Eurowizji i zwraca uwagę na to jak skomplikowany i szczegółowo zaplanowany jest każdy konkursowy występ. W wywiadzie podzielił się także technologicznymi ciekawostkami wykorzystanymi podczas Eurowizji oraz zapewnił, że wszyscy starają się o to, by nasza reprezentantka wypadła i została pokazana jak najlepiej.

Eurowizja to show w którym każda sekunda programu jest zaplanowana i wyreżyserowana. Ujęcia kamery mają pomóc wzmocnić przekaz występu i zagwarantować widzowi świetne wrażenia artystyczne. Na uwagę i docenienie zasługują oczywiście także tancerze o których pisaliśmy już w Interii Muzyka.

Za sukcesem polskiego występu stoi więc cały zespół specjalistów, którzy od miesięcy pracowali nad każdym detalem widowiska. Reżyseria, choreografia, realizacja kamer i przygotowanie wokalne stworzyły spójny występ, który został zauważony przez fanów Eurowizji w całej Europie. Dzięki pracy całego teamu Alicja Szemplińska stała się jedną z najgłośniej komentowanych uczestniczek tegorocznego konkursu w Wiedniu A jej półfinałowy Występ na YouTube obejrzało kilkaset tysięcy osób.

Alicja Szemplińska wystąpi w wielkim finale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w sobotę, 16 maja. Polka wystąpi jako osiemnasta tuż po faworyzowanej Finlandii. Start transmisji o dwudziestej pierwszej.

