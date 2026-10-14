Roxie Węgiel razem ze swoim mężem i i menedżerem Kevinem Mglejem w weekend pojawią się w programie "Szansa na sukces". To właśnie na planie tego show padły słowa na temat ewentualnego udziału wokalistki w Eurowizji. Przypomnijmy, że "Szansa..." w 2020 r. wyłoniła polskiego reprezentanta na ten konkurs (wygrała Alicja Szemplińska, jednak wówczas Eurowizję odwołano przez pandemię), a przez lata w ten sposób wybierano naszego przedstawiciela na Eurowizję Junior.

Roxie w rozmowie z prowadzącym Arturem Orzechem (regularny komentator TVP na Eurowizji i Eurowizji Junior) zdradziła, że mimo wygranej na Eurowizji Junior 2018 ma jeszcze wiele zawodowych marzeń.

"Chciałabym jeszcze więcej osiągnąć. Takie są moje plany" - powiedziała Roxie Węgiel, a chwilę później mocniej za język pociągnął ją Kevin Mglej.

Roxie Węgiel myśli o dorosłej Eurowizji

"Mój mąż mnie bardzo namawia na Eurowizję" - potwierdziła wokalistka. "To jest taka decyzja, na którą pewnie cały świat czeka" - odpowiedział Artur Orzech. Na co Roxie dodała: "Nie ukrywam, że myślę o tym".

"Na razie nie chcę zapeszać, ale uważam, że mając świetną eurowizyjną piosenkę, można się tam bardzo dobrze zaprezentować" - podsumowała 21-letnia wokalistka.

Nagranie z "Szansy na sukces" zelektryzowało fanów Eurowizji, którzy mają nadzieję, że Roxie zgłosi się do polskich preselekcji. Przypomnijmy, że TVP przyjmuje propozycje do 15 listopada. Później komisja wybierze 20 kandydatów, którzy 17 grudnia wystąpią na żywo przed komisją w Warszawie. Spośród nich zostaną wyłonieni finaliści, którzy powalczą o zwycięstwo i występ w 71. Konkursie Piosenki Eurowizji 2027 w Bułgarii. Telewizja Polska opublikuje listę finalistów i poda miejsce publicznej prezentacji finałowej najpóźniej do 22 grudnia.

Roxie Węgiel - od "The Voice Kids" i Eurowizji Junior do dorosłej kariery

21-letnia wokalistka jest obecnie jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Szerokiej publiczności przedstawiła się już jako 13-latka w programie "The Voice Kids" (2018). Pierwszą edycję show TVP wygrała, a dziewięć miesięcy później triumfowała w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Od tamtego momentu jej kariera tylko przyspieszyła.

W drugiej połowie czerwca Roxie wydała swój trzeci album "Błękit", promowany singlami "Błękit", "Codzienność (Pamiętaj nas)", "Na szeroką wodę" i "Chciałam ciebie więcej" z udziałem rapera White 2115. Dla wokalistki wyjątkowe znaczenie ma też piosenka "Dom", bo niedawno razem z mężem Kevinem Mglejem rozpoczęli budowę swojego wymarzonego domu pod Warszawą.

Pod koniec września premierę miał nowy utwór "Jesień trwa (bez końca)".