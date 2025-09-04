Potwierdziły się doniesienia w sprawie Céline Dion. To dlatego nie wystąpiła na Eurowizji

Od tygodni przed finałem Eurowizji 2025 w mediach krążyły informacje, że Céline Dion szykuje specjalny występ. BBC News sugerowało nawet, że wokalistka przyleciała do Szwajcarii prywatnym odrzutowcem, by potajemnie ćwiczyć legendarną piosenkę "Ne Partez Pas Sans Moi", dzięki której w 1988 roku odniosła zwycięstwo.

Spekulacje rozbudziły emocje fanów, lecz zamiast koncertu widzowie otrzymali nagrane wcześniej wideo z podziękowaniami dla Szwajcarów. W hołdzie dla gwiazdy jej przebój wykonali inni byli uczestnicy Eurowizji.

"Święty Mikołaj istnieje"

Część fanów zaczęła wątpić, czy Dion w ogóle pojawiła się w Europie, podejrzewając, że cała akcja była jedynie chwytem marketingowym. Jak ustalił "Le Parisien", piosenkarka faktycznie brała udział w próbach, ale na kilka godzin przed planowanym występem doszło do niespodziewanego kryzysu zdrowotnego.

"Święty Mikołaj istnieje, zobaczymy…" - mówił jeszcze wówczas dyrektor Eurowizji Martin Green, podtrzymując nadzieje fanów. Niestety, Dion musiała zrezygnować i szybko wróciła do Las Vegas.

Choroba, która zatrzymała gwiazdę

U Céline Dion zdiagnozowano zespół sztywności uogólnionej (Stiff-Person Syndrome), rzadkie schorzenie autoimmunologiczne atakujące układ nerwowy. Choroba powoduje bolesne skurcze mięśni i utrudnia poruszanie się.

57-letnia artystka po takich epizodach nie jest w stanie śpiewać, dlatego od kilku lat znacznie ograniczyła działalność estradową. Jak wskazują eksperci, jej szanse na powrót na scenę, zwłaszcza na Eurowizji w przyszłym roku, są minimalne.

