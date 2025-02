Poniosła klęskę w preselekcjach Eurowizji. Tłumaczy się po latach. "O pewnych rzeczach się wie"

Lidia Kopania w 2009 roku była reprezentantką Polski na Eurowizji w Moskwie. Wokalistka nie dostała się finału konkursu, ale kilka lat później postanowiła spróbować sił raz jeszcze. W 2022 roku zaprezentowała się podczas polskich preselekcji z utworem "Why Does It Hurt", a jej występ pamiętany jest do dzisiaj. Niestety z dość niechlubnych powodów - Kopania zapomniała tekstu do tego stopnia, że jej "nowa wersja" za nic nie przypominała studyjnego brzmienia piosenki.