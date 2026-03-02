Polska wybiera reprezentanta na Eurowizję. Głosowanie online już ruszyło
Ósemka uczestników polskich preselekcji do Eurowizji w mediach społecznościowych apeluje o głosy na swoje propozycje. W weekend oficjalnie ruszyło głosowanie online za pomocą aplikacji TVP VOD. To właśnie widzowie wybiorą naszego reprezentanta na tegoroczny konkurs w Wiedniu.
W tym roku głosowanie w krajowych kwalifikacjach do Eurowizji odbywa się w dwóch etapach. Ruszyło już głosowanie online w aplikacji TVP VOD. Zalogowany użytkownik może oddać maksymalnie trzy głosy - kolejne nie będą uwzględniane. Głosowanie online zakończy się 7 marca o godz. 17:00.
Jak już informowaliśmy, ósemka finalistów nie wystąpi na żywo. Koncert z ich udziałem zostanie nagrany 1 marca w studiu Telewizji Polskiej. Każdy z nich wykona swój konkursowy utwór tylko raz. Nagrania posłużą do przygotowania telewizyjnego finału, który widzowie zobaczą 7 marca (początek godz. 17:35). "To będzie jeden wieczór, który zdecyduje, kto poleci do Wiednia" - zapowiadają organizatorzy.
Eurowizja: Polska wybiera swojego reprezentanta
Tego samego dnia, podczas transmisji, rozpocznie się głosowanie SMS, które zostanie zakończone 7 marca o godz. 23:59. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 4,92 zł z VAT (4,00 zł netto).
Podliczone głosy online i SMS zdecydują o tym, kto będzie reprezentować Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 8 marca o godzinie 10:00 w programie "Pytanie na śniadanie".
Eurowizja - uczestnicy finału polskich preselekcji:
Alicja - "Pray"
Anastazja Maciąg - "Wild Child"
Basia Giewont - "Zimna woda"
Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
Ola Antoniak - "Don't You Try"
Piotr Pręgowski - "Parawany tango"
Stasiek Kukulski - "This Too Shall Pass".
Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).
Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.
Wiadomo, że przedstawiciel Polski pojawi się podczas pierwszego półfinału Eurowizji (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również reprezentanci Belgii (Esylla z "Dancing on the Ice"), Estonii (Vanilla Ninja z piosenką "Too Epic To Be True"), Izraela (Noam Bettan z "Michelle"), Litwy (Lion Ceccach i "Sólo quiero mas"), Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino (reprezentanta poznamy 6 marca) i Serbii (Lavina i "Kraj mene").
Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).