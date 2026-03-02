Polscy kandydaci na Eurowizję po nagraniach. Nieoficjalne przecieki z TVP

W tym roku głosowanie w krajowych kwalifikacjach do Eurowizji odbywa się w dwóch etapach. Ruszyło już głosowanie online w aplikacji TVP VOD. Zalogowany użytkownik może oddać maksymalnie trzy głosy - kolejne nie będą uwzględniane. Głosowanie online zakończy się 7 marca o godz. 17:00.

Jak już informowaliśmy, ósemka finalistów nie wystąpi na żywo. Koncert z ich udziałem został nagrany 1 marca w studiu Telewizji Polskiej. Każdy z nich wykonał swój konkursowy utwór tylko raz.

Nagrania posłużą do przygotowania telewizyjnego finału, który widzowie zobaczą 7 marca (początek godz. 17:35). "To będzie jeden wieczór, który zdecyduje, kto poleci do Wiednia" - zapowiadają organizatorzy.

Eurowizja: Nieoficjalne doniesienia z TVP

Powołując się na swoich informatorów z TVP, Pudelek podkreślił, że najlepiej podczas nagrań wypadła Alicja Szemplińska.

"To był występ na absolutnie światowym poziomie. Zostawiła konkurencję w tyle" - czytamy.

Na plus odnotowano także występy Piotra Pręgowskiego (jako jedyny wszystkie wokale miał na żywo), Staśka Kukulskiego (przez wielu wskazywany jako "czarny koń") i Jeremiego Sikorskiego ("spore zaskoczenie").

7 marca, podczas transmisji, rozpocznie się głosowanie SMS, które zostanie zakończone o godz. 23:59. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 4,92 zł z VAT (4,00 zł netto).

Podliczone głosy online i SMS zdecydują o tym, kto będzie reprezentować Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 8 marca o godzinie 10:00 w programie "Pytanie na śniadanie".

Eurowizja - uczestnicy finału polskich preselekcji:

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

