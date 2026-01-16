W 70. Konkursie Piosenki Eurowizji, który ma się odbyć w Wiedniu, stolicy Austrii (w dniach 12, 14 i 16 maja), weźmie udział 35 państw. Po przerwie ponownie zobaczymy przedstawicieli Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Jak już wiemy, swój udział wycofały z koncertu Hiszpania (Wielka Piątka), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia. Polska pozostała jednak w grze i 14 stycznia br. zaprezentowała oficjalną stawkę preselekcji.

Piotr Pręgowski rozstawia swoje parawany i chce na Eurowizję. "To nie Wilkowyje wyimaginowane"

TVP ogłosiła za pomocą mediów społecznościowych oficjalną listę uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2026. W środę, 14 stycznia 2026 roku, zaprezentowano oficjalną stawkę, czyli ośmiu finalistów preselekcji oraz skład komisji konkursowej, która ich wybrała.

Wśród artystów, którzy już niedługo będą rywalizować o głosy telewidzów, znajdują się między innymi Alicja Szemplińska, Basia Giewont i Piotr Pręgowski, znany Polakom również jako Pietrek z serialu "Ranczo". Aktor i wokalista prezentuje utwór "Parawany tango" i już robi medialny szum dookoła swojej eurowizyjnej propozycji.

"Parawany tango, plażowe gibango / On ją trzyma mocno i ona trzyma go / Parawany tango, plażowe gibango / On ją trzyma mocno i ona trzyma go" - śpiewa w refrenie Pręgowski, a fani reagują jasno. "JOLA JADZIEM!" - piszą na Facebooku, nawiązując do kultowej kwestii Pietrka z "Rancza".

"Idziemy w tango!", "Trzeba pokazać, jaka naprawdę wygląda Polska", "Panie Pietrek, zaśpiewaj piosenkę wyborczą PPU albo 'Tabun dzikich koni', to zrobi ogromną furorę i1. miejsce jak w banku będzie" - piszą fani na Facebooku, jednak nie brakuje również szorstkich słów krytyki. "To nie Wilkowyje wyimaginowane. Przepraszam, bardzo lubię postać Pietrka. Ale motyka tu sięgnęła powyżej słońca", "Co za chłam", "Mądry obraz głupich Polaków", "To żart z tą Eurowizją?", "Co sobie pomyślą o Polakach? Tragedia jakich mało" - dodają internauci.

Nie miał litości dla trenerów "The Voice Senior": Wasz refleks troszkę szwankuje! TVP