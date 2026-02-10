Piotr Pręgowski jest dumny ze swojej propozycji na Eurowizję. "Najsłynniejsza piosenka XXI wieku"

Piotr Pręgowski przez dekadę budował popularność jako Patryk Pietrak w "Ranczu", a wcześniej pojawiał się m.in. w "Klanie" i "Polskich drogach". Choć dla wielu widzów na zawsze pozostanie Pietrkiem z Wilkowyj, artysta od lat konsekwentnie rozwija również muzyczną stronę kariery. Eurowizyjne preselekcje okazały się dla niego szansą na nowe otwarcie. Tegoroczna droga do konkursu w Wiedniu była pełna zawirowań. TVP zapowiadała wielki koncert eliminacyjny z udziałem licznej grupy wykonawców, jednak ostatecznie lista finalistów stopniała do ośmiu nazwisk. Właśnie wtedy obecność Pręgowskiego wzbudziła największe emocje.

Utwór, który aktor stworzył wspólnie z Bartoszem Miecznikowskim, od pierwszych sekund przenosi słuchaczy na nadmorską plażę. Jest lekki, rytmiczny i oparty na obrazkach doskonale znanych z polskich urlopów. Internauci nie kryją rozbawienia: "Refren jest bardzo chwytliwy i aż zatęskniłem za wakacjami nad Bałtykiem", "Pietrek do Wiednia koniecznie!", "Parawany po zwycięstwo" - piszą fani.

"Najgłośniejsza piosenka XXI wieku"

Sam artysta nie zamierza tonować nastrojów. W rozmowach z RMF FM otwarcie mówi o wielkich ambicjach i jeszcze większej wierze w swoją propozycję.

"Ja jestem przekonany, że to jest przebój masowego rażenia. To jest, uważam, najsłynniejsza piosenka, jaka powstała w Polsce w XXI wieku" - stwierdził bez wahania.

Jak podkreśla, nie chodzi wyłącznie o melodię, ale o emocje, jakie utwór wywołuje wśród słuchaczy. "Nie mówię tego bez powodu. Bo żadna piosenka nie wywołała tylu emocji. Jest ogromne, wielkie grono zwolenników" - dodał.

Pręgowski o "Duo Spoko"

Wielu fanów serialu zastanawiało się, czy eurowizyjny występ nie stanie się pretekstem do powrotu słynnego "Duo Spoko", które Pręgowski tworzył na ekranie ze swoją serialową żoną Jolą. Aktor szybko rozwiał te nadzieje.

"Ona już idzie swoją drogą i to są równoległe życia artystyczne. Ja wiem, że nie oderwę się od roli Pietrka i od tego wizerunku i nie mam zamiaru, ale 'Parawany tango' to jest nasza droga, to jest latino polo i tutaj Ela niestety nie jest przewidziana. Ani nawet nikt inny. Tylko ja, Bartek i tancerze" - wyjaśnił.

Wizja sceniczna zapowiada się jak pocztówka znad morza. Pręgowski opowiada o piasku pod stopami, morskiej bryzie, plażowiczach porzucających ręczniki i ruszających do tańca. W jego wyobraźni pojawia się nawet gitarzysta zakrywający instrumentem nagość oraz mewy krążące nad falochronem. Całość ma być radosnym, barwnym widowiskiem, które publiczność zechce oglądać raz jeszcze.

W wieku 72 lat Pręgowski jest najstarszym uczestnikiem tegorocznych preselekcji i jednym z najstarszych w historii całej Eurowizji, jeśli udałoby mu się awansować do konkursu. Zamiast stresu pokazuje jednak dystans i ogromną radość z udziału w muzycznej przygodzie.

