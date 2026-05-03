Pierwsze szczegóły występu Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Pojawił się tajemniczy rekwizyt

Polska delegacja dotarła do Austrii 2 maja. Dzień później reprezentantka stanęła na scenie Wiener Stadthalle, gdzie rozpoczęła pracę nad dopracowaniem szczegółów swojego występu przed półfinałem zaplanowanym na 12 maja.

Pierwsza próba miała standardowy przebieg - od sprawdzenia dźwięku po kilkukrotne przejście całego numeru. To, co zwróciło uwagę obserwatorów, to wyraźna zmiana koncepcji względem występu z krajowych eliminacji. Jak podkreślono w relacjach, jedynym elementem, który pozostał bez zmian, jest strój wokalistki.

Szemplińska ponownie pojawiła się w charakterystycznym gorsecie stylizowanym na zbroję i długiej czarnej spódnicy, choć niewykluczone, że to jeszcze nie ostateczna wersja sceniczna.

Rekwizyt, który ma znaczenie

Centralnym punktem występu jest tajemniczy element scenografii. Szczegóły nie zostały ujawnione, ale z relacji wynika, że pełni on ważną rolę w budowaniu całego widowiska.

"To rekwizyt, który może wydawać się prosty, ale kiedy Alicja i jej czterej tancerze zaczynają z nim pracować, zamienia się w coś wyjątkowego" - przekazano po próbie.

Za koncepcję sceniczną odpowiada Kamil Staszczyszyn. W jego wizji duże znaczenie ma światło oraz sposób prowadzenia kamer. "Widać to szczególnie w tym, jak kamera wydobywa światło i cień wokół ruchów Alicji i jej zespołu" - zaznaczono.

Występ otwiera solowa część wokalistki utrzymana w stylistyce gospel. To właśnie tam pojawiają się ujęcia, które już teraz określane są jako jedne z najmocniejszych momentów całego numeru.

Spójna oprawa wizualna

Na scenie artystce towarzyszą tancerze: Oskar Borkowski, Włodzimierz Kołobycz, Krystian Rzymkiewicz i Stefano Silvino. Ich choreografia została ściśle powiązana z koncepcją występu, podobnie jak stylizacje.

Zwrócono uwagę na ich stroje - białe, połyskujące koszule zestawione z czarnymi spodniami o szerokich nogawkach i wysokim stanie. Całość utrzymana jest w eleganckiej, spójnej estetyce.

Kiedy występ Polski?

Alicja Szemplińska zaprezentuje się w pierwszym półfinale, który odbędzie się 12 maja. Wystąpi w drugiej części koncertu, z numerem czternastym.

W tej samej odsłonie o miejsce w finale powalczą m.in. reprezentanci Szwecji, Grecji, Belgii, Izraela czy Finlandii. Aby awansować, Polska musi znaleźć się w gronie najlepszych uczestników wieczoru. O wynikach zdecydują zarówno widzowie, jak i profesjonalne jury.

Tegoroczny konkurs odbywa się w Wiedniu, który został gospodarzem po zwycięstwie JJ-a z utworem "Wasted Love".

Na pełną prezentację występu trzeba jeszcze poczekać. 4 maja mają pojawić się pierwsze oficjalne zdjęcia z próby, a fragment nagrania zostanie udostępniony po kolejnej sesji zaplanowanej na 7 maja.

