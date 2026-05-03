Pierwsze szczegóły występu Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Pojawił się tajemniczy rekwizyt
Eurowizyjna machina ruszyła, a wraz z nią pierwsze sceniczne próby uczestników. Wśród nich znalazła się Alicja Szemplińska, która w niedzielne popołudnie po raz pierwszy zaprezentowała swój występ do utworu "Pray" na scenie w Wiedniu. Choć organizatorzy wciąż dawkują informacje, wiadomo już, w jakim kierunku poszła polska propozycja.
Polska delegacja dotarła do Austrii 2 maja. Dzień później reprezentantka stanęła na scenie Wiener Stadthalle, gdzie rozpoczęła pracę nad dopracowaniem szczegółów swojego występu przed półfinałem zaplanowanym na 12 maja.
Pierwsza próba miała standardowy przebieg - od sprawdzenia dźwięku po kilkukrotne przejście całego numeru. To, co zwróciło uwagę obserwatorów, to wyraźna zmiana koncepcji względem występu z krajowych eliminacji. Jak podkreślono w relacjach, jedynym elementem, który pozostał bez zmian, jest strój wokalistki.
Szemplińska ponownie pojawiła się w charakterystycznym gorsecie stylizowanym na zbroję i długiej czarnej spódnicy, choć niewykluczone, że to jeszcze nie ostateczna wersja sceniczna.
Rekwizyt, który ma znaczenie
Centralnym punktem występu jest tajemniczy element scenografii. Szczegóły nie zostały ujawnione, ale z relacji wynika, że pełni on ważną rolę w budowaniu całego widowiska.
"To rekwizyt, który może wydawać się prosty, ale kiedy Alicja i jej czterej tancerze zaczynają z nim pracować, zamienia się w coś wyjątkowego" - przekazano po próbie.
Za koncepcję sceniczną odpowiada Kamil Staszczyszyn. W jego wizji duże znaczenie ma światło oraz sposób prowadzenia kamer. "Widać to szczególnie w tym, jak kamera wydobywa światło i cień wokół ruchów Alicji i jej zespołu" - zaznaczono.
Występ otwiera solowa część wokalistki utrzymana w stylistyce gospel. To właśnie tam pojawiają się ujęcia, które już teraz określane są jako jedne z najmocniejszych momentów całego numeru.
Spójna oprawa wizualna
Na scenie artystce towarzyszą tancerze: Oskar Borkowski, Włodzimierz Kołobycz, Krystian Rzymkiewicz i Stefano Silvino. Ich choreografia została ściśle powiązana z koncepcją występu, podobnie jak stylizacje.
Zwrócono uwagę na ich stroje - białe, połyskujące koszule zestawione z czarnymi spodniami o szerokich nogawkach i wysokim stanie. Całość utrzymana jest w eleganckiej, spójnej estetyce.
Kiedy występ Polski?
Alicja Szemplińska zaprezentuje się w pierwszym półfinale, który odbędzie się 12 maja. Wystąpi w drugiej części koncertu, z numerem czternastym.
W tej samej odsłonie o miejsce w finale powalczą m.in. reprezentanci Szwecji, Grecji, Belgii, Izraela czy Finlandii. Aby awansować, Polska musi znaleźć się w gronie najlepszych uczestników wieczoru. O wynikach zdecydują zarówno widzowie, jak i profesjonalne jury.
Tegoroczny konkurs odbywa się w Wiedniu, który został gospodarzem po zwycięstwie JJ-a z utworem "Wasted Love".
Na pełną prezentację występu trzeba jeszcze poczekać. 4 maja mają pojawić się pierwsze oficjalne zdjęcia z próby, a fragment nagrania zostanie udostępniony po kolejnej sesji zaplanowanej na 7 maja.