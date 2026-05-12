Alicja Szemplińska zaprezentowała się podczas próby jurorskiej pierwszego półfinału Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedniu jako czternasta. Polska reprezentantka od pierwszych sekund występu przyciągnęła uwagę dziennikarzy i fanów zgromadzonych w centrum prasowym. Po zakończeniu występu w hali rozległy się głośne brawa i wyraźny aplauz dla polskiej delegacji.

Wielu obecnych reporterów zgodnie podkreślało, że Polska była jednym z najmocniejszych punktów całej próby i miała świetne show. Szczególne uznanie zdobył wokal Alicji, który określano jako perfekcyjny i jeden z najlepszych tego wieczoru.

Dziennikarze zwracali uwagę na pełną kontrolę głosu oraz emocjonalne wykonanie utworu. Nie zabrakło również pochwał dla dopracowanej choreografii przygotowanej specjalnie na eurowizyjną scenę. Dynamiczne ruchy tancerzy połączono z bardzo nowoczesną realizacją telewizyjną.

Co zmieniło się w występie Alicji Szemplińskiej?

Polska delegacja zdecydowała się także na wprowadzenie istotnych poprawek po wcześniejszej próbie prasowej. Zgodnie z sugestiami ekipy Alicji poprawiono część ujęć kamer, które wcześniej zostały błędnie zrealizowane. Dzięki zmianom występ podczas próby jurorskiej wyglądał znacznie bardziej efektownie i spójnie wizualnie. Nowe kadry pozwoliły lepiej wyeksponować zarówno choreografię, jak i emocje samej wokalistki. Szczególnie dobrze prezentowały się zbliżenia na Alicję w kulminacyjnych momentach utworu.

Dziennikarze obecni w centrum prasowym podkreślali, że polski występ wyglądał niezwykle nowocześnie i światowo. Wielu fanów w mediach społecznościowych już po zakończeniu próby zaczęło typować Polskę jako pewnego finalistę. Pojawiały się również opinie, że występ Alicji może być jednym z największych pozytywnych zaskoczeń tegorocznej Eurowizji.

Ogromne wrażenie robiła także pewność sceniczna reprezentantki Polski. Mimo dużej presji związanej z próbą jurorską artystka prezentowała pełen profesjonalizm i spokój. Polska delegacja była wyraźnie zadowolona z przebiegu występu oraz reakcji zgromadzonych widzów.

Wieczorna próba jurorska pokazała, że Polska może realnie walczyć o bardzo dobry wynik w pierwszym półfinale. Ostateczny werdykt poznamy już podczas wtorkowego koncertu transmitowanego na żywo z Wiednia.

