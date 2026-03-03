Wielkimi krokami zbliża się 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Tegoroczne święto muzyki zawita do Wiednia - co jest efektem zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" w poprzednim konkursie w Bazylei. Przed nami dwa półfinały, które odbędą się 12 i 14 maja, oraz wielki finał zaplanowany na 16 maja.

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji wywołuje sporo kontrowersji i bierze w nim udział o wiele mniej państw niż zazwyczaj. Z imprezy wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia. Wszystko przez decyzję Europejskiej Unii Nadawców, która - pomimo licznych protestów i próśb - zdecydowała się dopuścić Izrael do rywalizacji. Na znak sprzeciwu wiele krajów postawiło na bojkot.

W Polsce mimo wszystko podjęto decyzję o wystawieniu naszego reprezentanta na Eurowizję 2026, co wywołało niemałe poruszenie w branży muzycznej. Wielu artystów, którzy początkowo planowali zgłosić się do preselekcji, zrezygnowało z udziału, aby wyrazić swój bunt. Wśród nich znalazła się m.in. Kaeyra, Mery Spolsky czy Karolina Czarnecka.

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026. Kto walczy o wyjazd do Wiednia?

W naszym kraju wciąż trwają preselekcje, podczas których wyłoniony zostanie tegoroczny reprezentant. Wiadomo już, że przedstawiciel Polski pojawi się na scenie podczas pierwszego półfinału Eurowizji, w drugiej połowie koncertu. Powalczy o awans do finału m.in. z przedstawicielami Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry, San Marino czy Serbii.

Do finału polskich preselekcji zakwalifikowało się ośmioro uczestników, wyłonionych ze wszystkich zgłoszeń przez specjalnie powołaną komisję. Oto pełna lista kandydatów:

Teraz wszystko leży w rękach widzów. Ruszyło już głosowanie online w aplikacji TVP VOD, za pośrednictwem którego internauci mogą oddawać pierwsze głosy. 1 marca w studiu Telewizji Polskiej uczestnicy wystąpili także w specjalnym koncercie, który stacja pokaże już 7 marca (początek godz. 17:35). "To będzie jeden wieczór, który zdecyduje, kto poleci do Wiednia" - zapowiadają organizatorzy. Wówczas odbędzie się głosowanie SMS-owe, a po zsumowaniu wszystkich głosów dowiemy się, kto będzie reprezentować Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu.

Patricia Kazadi zabrała głos ws. udziału Polski w Eurowizji. "To jest kontrowersyjny temat"

W związku z kontrowersyjnym wydźwiękiem tegorocznej Eurowizji wiele gwiazd zabiera głos w mediach, wyrażając własne zdanie na temat udziału Polski. Tym razem "Super Express" dotarł do Patricii Kazadi, która została wprost zapytana o zasadność startu Polski w muzycznej rywalizacji. Piosenkarka i prezenterka stwierdziła, że z pewnością nie była to prosta decyzja, bowiem okoliczności polityczne nie są sprzyjające. Jednocześnie podkreśliła, że w naszym kraju nie brakuje artystów, których talent warto byłoby pokazać na międzynarodowej scenie.

"To jest kontrowersyjny temat. Dlatego, że z jednej strony, ze względów - powiedzmy - geopolitycznych chciałoby się rzec, że nie, a z drugiej strony mamy tak wspaniałych, utalentowanych artystów i tak wspaniałe kandydatury w tym roku, że szkoda by było, żeby nie dostali swojego momentu i szansy, więc to jest dla mnie trudne pytanie" - powiedziała Kazadi.

Komu kibicuje Patricia Kazadi w preselekcjach? Ma trzech faworytów

Prowadząca "Must Be The Music" została poproszona również o wskazanie swojego faworyta w tegorocznych preselekcjach. Okazuje się, że na Eurowizję najchętniej wysłałaby troje artystów, których umiejętności wokalne docenia i uważa, że świetnie odnaleźliby się na zagranicznym rynku. Jeden z kandydatów jest także jej byłym kolegą z planu serialowego, co przyczynia się do jeszcze większej sympatii prezenterki!

"W tej rywalizacji kibicuję w sumie aż trzem osobom, słuchaj, bo jest Anastazja Maciąg, która ma świetny utwór i którą uwielbiam. Uważam, że jest przezdolną osobą. Alicja Szemplińska, której producentką utworu jest również moja bliska znajoma, wybitna producentka. No i sama Alicja już trzeci raz walczy o swój moment i wiem, że włożyła w ten utwór wiele swojego serducha. No i jest oczywiście 'Tango' ('Parawany Tango' - przyp. red.), mojego ukochanego współaktora z 'Rancza'. To trudny wybór, a więc kibicuję wszystkim trzem kandydaturom" - podsumowała Patricia Kazadi w rozmowie z "Super Expressem".

