Europejska Unia Nadawców ogłosiła niedawno zmiany w zasadach obowiązujących w konkursie Eurowizji. Do regulaminu dopisano m.in. zapis dotyczący państw znajdujących się w niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Od 2027 roku zwycięzca nie będzie miał automatycznego prawa do organizacji kolejnej edycji, jeśli w jego kraju lub regionie wystąpią zagrożenia - w takiej sytuacji EBU może wybrać zastępcę, który nie będzie musiał współorganizować konkursu ze zwycięskim nadawcą. Ponadto uczestnicy będą musieli mieć ukończone 18, a nie 16 lat. Ograniczone zostanie także wykorzystywanie nagranych wcześniej partii wokalnych, tak aby główny wokal podczas występu rzeczywiście był wykonywany na żywo.

Europejska Unia Nadawców zmodyfikowała również obowiązującą od ponad 70 lat zasadę, której wymogiem było przynależenie do Europejskiego Obszaru Nadawczego. Dzięki temu o członkostwo mogą ubiegać się kraje spoza Europy, które spełnią kryteria Rady Europy.

Kanada po raz pierwszy pojawi się w konkursie Eurowizji

Wraz ze zmianą zasad EBU doprowadziło do debiutu kolejnego państwa na scenie Konkursu Piosenki Eurowizji. W 2027 r. reprezentant Kanady będzie miał szansę wystąpić w Bułgarii pod flagą z czerwonym liściem klonowym. Wieści ogłoszono 1 lipca, w Dniu Kanady.

Wiadomo, że artysta reprezentujący północnoamerykański kraj wybrany zostanie za pośrednictwem nadawcy publicznego CBC/Radio-Canada. Stacja ogłosiła już pierwsze szczegóły swoich przygotowań do preselekcji. Jak zapowiedział sam premier Kanady, Mark Carney, publiczność będzie miała swój wkład w wybór odpowiedniego wykonawcy.

Znamy szczegóły zgłoszeń do preselekcji na Eurowizję 2027 w debiutującej Kanadzie

Zgłoszenia dla chętnych wokalistów ruszają już za kilka dni - 31 sierpnia. Artyści mają dziesięć dni na przesłanie swoich kandydatur, a jesienią poznamy listę finalistów wybranych przez ekspertów. Wówczas w ostatecznym starciu wykony ocenią jurorzy oraz widzowie w głosowaniu internetowym. Zwycięzca dostanie automatycznie wysłany na Eurowizję 2027 w Bułgarii.

Przedstawiciele kanadyjskiego nadawcy przekazali też, że piosenka reprezentująca w przyszłym roku Kanadę zostanie przygotowana specjalnie na potrzeby muzycznej rywalizacji, w tajemnicy. Nad kompozycją mają pracować czołowi kanadyjscy twórcy - oczywiście we współpracy z wybranym reprezentantem.

Kanadyjczycy występowali już wcześniej na Eurowizji, lecz nie w swoich barwach

Choć w 2027 r. Kanada zadebiutuje w konkursie Eurowizji, kanadyjscy wokaliści mieli już okazję występować w europejskiej rywalizacji. Jednym z najsłynniejszych przykładów jest Celine Dion, która w 1988 r. - mając zaledwie 20-lat i karierę pełną sukcesów przed sobą - wystąpiła na Eurowizji w barwach Szwajcarii. Wówczas piosenką "Ne partez pas sans moi" wywalczyła sobie zwycięstwo.

Kiedy i gdzie odbędzie się 71. Konkurs Piosenki Eurowizji?

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w czarnomorskim kurorcie Burgas. Półfinały będą miały miejsce 11 i 13 maja, a wielki finał zobaczymy 15 maja. Bułgaria jest gospodarzem wydarzenia w związku z tegorocznym zwycięstwem Dary, która zachwyciła jury i publiczność tanecznym hitem "Bangaranga".

Dotychczas swój udział w Eurowizji 2027 potwierdziło 21 krajów, w tym Polska. Swój bojkot wciąż utrzymuje holenderski nadawca AVROTROS.