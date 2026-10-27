Choć wiele państw buntuje się i nie chce brać udziału w konkursie Eurowizji ze względu na uwzględnienie w rywalizacji Izraela, Polska zdecydowała, iż ruszy z preselekcjami i wyśle kandydata na Eurowizję 2027. Zaktualizowane zasady konkursu, mające ograniczyć polityczne wpływy, nie wpłynęły jednak na zablokowanie Izraela w udziale w Eurowizji 2027.

Przypomnijmy, że niedawno stacja RTÉ w oficjalnym komunikacie przekazała, że Irlandia nie weźmie udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji 2027 w Bułgarii, ani nie będzie go transmitować na swojej antenie.

W tym roku swoich przedstawicieli nie wysłali również nadawcy z Hiszpanii, Słowenii i Islandii.

Stanowisko holenderskiej telewizji uległo zmianie. "Jest jeszcze za wcześnie"

Przewodnicząca zarządu NPO Jet de Ranitz przyznała we wrześniu br., że udział w konkursie nadal budzi w Holandii ogromne emocje. Podkreśliła, że organizacja oczekuje od Europejskiej Unii Nadawców (EBU), by konkurs wrócił do swojej pierwotnej, jednoczącej roli: "NPO zdaje sobie sprawę, że udział w Konkursie Piosenki Eurowizji budzi w Holandii mieszane uczucia. Z tego powodu stanowczo wezwaliśmy EBU, by w czasach naznaczonych zawirowaniami geopolitycznymi, wojną i polaryzacją ponownie uczyniła jednoczący charakter konkursu kluczowym elementem tego wydarzenia".

"Teraz ponownie dążymy do nawiązania tej więzi, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie, ale jednocześnie tworząc przestrzeń do rozmowy na ten temat. Aby pomóc w kształtowaniu i realizacji tego kierunku, my - jako holenderska telewizja publiczna - chcemy ponownie wziąć udział w Konkursie Piosenki Eurowizji. W ten sposób będziemy mogli naprawdę wspólnie urzeczywistnić hasło 'United by Music'" - przekazała, jednak teraz pojawiła się październikowa aktualizacja.

Po wycofaniu się nadawcy AVROTROS, który wcześniej prowadził holenderską eurowizyjną przygodę, to właśnie NPO ogłosiło, że przejmie organizację udziału kraju i wystawi reprezentanta w 2027 r. Szefowa NPO Jet de Ranitz przyznała jednak, że nie udało się wypracować zgodnej formuły, która zadowalałaby wszystkie zaangażowane w konkurs strony. W efekcie uznano, że "jest jeszcze za wcześnie", aby wrócić na eurowizyjną scenę.

Pomimo faktu, iż w najnowszym komunikacie NPO poinformowało, że po rozmowach z holenderskimi nadawcami podjęło decyzję o "wciśnięciu przycisku pauzy" w przygotowaniach do przyszłorocznego konkursu, zapewniło tym samym, że Eurowizja 2027 będzie transmitowana w Holandii przez stację NOS wraz z komentarzem i programami studyjnymi.