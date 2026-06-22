Nie żyje gwiazda Eurowizji Kirsti Sparboe. Trzykrotnie reprezentowała Norwegię

Jeszcze jako nastolatka zwróciła na siebie uwagę ludzi z branży muzycznej. Pochodząca z Tromsø Kirsti Sparboe bardzo szybko udowodniła, że dysponuje nie tylko charakterystycznym głosem, ale także sceniczną charyzmą. Już w pierwszej połowie lat 60. stała się jedną z najpopularniejszych artystek w Norwegii.

Jej kariera nabrała rozpędu po wydaniu pierwszych nagrań, a kolejne single regularnie trafiały do szerokiej publiczności. Wśród utworów, które przyniosły jej największą rozpoznawalność, znalazły się m.in. "Karusell", "Nordlandsnetter", "En sommer er over" oraz "Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli". Popularność wokalistki szybko przekroczyła granice ojczyzny. Jej nazwisko dobrze znali również słuchacze w Szwecji i Niemczech.

Trzy razy na eurowizyjnej scenie

Dla fanów Konkursu Piosenki Eurowizji Sparboe pozostanie przede wszystkim jedną z najważniejszych reprezentantek Norwegii w historii wydarzenia. Na międzynarodowej scenie pojawiła się aż trzykrotnie.

W 1965 roku wykonała utwór "Karusell", dwa lata później zaśpiewała "Dukkemann", a w 1969 roku wróciła z piosenką "Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli". Choć nie udało jej się zdobyć miejsca w ścisłej czołówce konkursu, przez lata była jedną z twarzy norweskiej obecności na Eurowizji.

Artystka wielokrotnie próbowała swoich sił w krajowych eliminacjach. Łącznie wystąpiła w nich osiem razy, prezentując aż czternaście konkursowych utworów. W 1968 roku znalazła się natomiast w centrum głośnej kontrowersji, gdy jej propozycja została wycofana z rywalizacji po pojawieniu się zarzutów dotyczących podobieństwa do innej kompozycji.

Kirsti Sparboe podbiła także scenę teatralną

Choć największą popularność przyniosły jej piosenki, równie ważną częścią życia Sparboe było aktorstwo. Już w połowie lat 60. zadebiutowała na ekranie w filmie "Stompa forelsker seg", a później regularnie pojawiała się w produkcjach telewizyjnych, musicalach i spektaklach teatralnych.

Przez kolejne dekady budowała pozycję jednej z najbardziej wszechstronnych artystek w Norwegii. W jej dorobku znalazło się również osiemnaście albumów studyjnych, co tylko potwierdziło skalę jej aktywności.

Za swoje osiągnięcia została uhonorowana nagrodą Spellemannprisen, uznawaną za najważniejsze wyróżnienie norweskiego przemysłu muzycznego. Statuetkę odebrała w 1972 roku.

"Była dumna z tego, skąd pochodzi"

Informacja o śmierci artystki została przekazana przez rodzinę. Kirsti Sparboe zmarła w szpitalu w nocy z 18 na 19 czerwca.

Po jej odejściu w norweskich mediach pojawiło się wiele wspomnień podkreślających nie tylko jej zawodowe sukcesy, ale także przywiązanie do rodzinnych stron. W rozmowie z publicznym nadawcą NRK głos zabrała bratanica artystki, Loe Sparboe.

"Dziś rano uświadomiłam sobie, że zrobiła karierę zarówno jako aktorka, jak i piosenkarka, pochodząc z północnej Norwegii. Miała zaledwie 16 lub 17 lat, gdy została odkryta. Były to czasy, kiedy osobom z północy kraju nie zawsze było łatwo odnaleźć się na południu. Ciocia była jednak dumna ze swojego pochodzenia i zawsze z wielkim ciepłem mówiła o regionie, kulturze oraz dialekcie" - wspominała.

Sama Sparboe wielokrotnie opowiadała o dzieciństwie spędzonym w Tromsø. Dorastała w niezamożnej rodzinie. Jej ojciec pracował jako wielorybnik, a matka była telegrafistką. Z małego miasta na północy Norwegii trafiła na największe sceny kraju, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek swojego pokolenia.





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