Najczęściej wymieniany Polak na Eurowizji. Tribbs działa za kulisami

W świecie Eurowizji od dawna nie chodzi już wyłącznie o sam występ na scenie. Konkurs zmienił się w globalne muzyczne wydarzenie, w którym równie ważne jak wokal i show są streamingi, media społecznościowe oraz potencjał na viralowy hit. Właśnie w tej rzeczywistości świetnie odnalazł się Tribbs.

Producent od kilku lat regularnie uczestniczy w międzynarodowych songwriting campach organizowanych dla eurowizyjnych delegacji. To tam autorzy, kompozytorzy i producenci z różnych krajów wspólnie pracują nad utworami, które później trafiają do preselekcji lub bezpośrednio na scenę konkursu. W takich okolicznościach powstały pierwsze eurowizyjne kompozycje współtworzone przez Polaka.

Od Czech po Hiszpanię

Pierwszym znaczącym sukcesem Tribbsa na Eurowizji okazał się utwór "Friend of a Friend" zespołu Lake Malawi, reprezentującego Czechy w 2019 roku. Piosenka awansowała do finału i zwróciła uwagę międzynarodowego środowiska skupionego wokół konkursu.

Rok później producent współtworzył "Universo" hiszpańskiego wokalisty Blasa Cantó. Utwór miał reprezentować Hiszpanię podczas Eurowizji 2020, która ostatecznie została odwołana. Mimo to propozycja odbiła się szerokim echem wśród fanów konkursu.

Na tym jednak seria eurowizyjnych projektów się nie zakończyła. Tribbs pracował również przy "Amen" dla Austrii, "River" Krystiana Ochmana reprezentującego Polskę, "Solo" Blanki oraz "Watergun", z którym Szwajcaria pojawiła się na Eurowizji.

Rok, w którym Tribbs miał dwóch reprezentantów

Szczególnie głośno o producencie zrobiło się w 2023 roku. Wówczas sytuacja była wyjątkowa nawet jak na standardy Eurowizji. Tribbs był współautorem utworów reprezentujących dwa różne kraje jednocześnie, a oba zameldowały się w finale konkursu.

Największe emocje wywołało "Solo" Blanki. Jeszcze przed rozpoczęciem Eurowizji piosenka wzbudzała ogromne dyskusje wśród fanów i komentatorów. Z czasem stała się jednak jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej udostępnianych utworów całej edycji. Popularność numeru przełożyła się na milionowe odsłuchy w serwisach streamingowych oraz ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych.

Eurowizyjna fabryka hitów

Model pracy, w którym funkcjonuje Tribbs, od lat rozwijany jest przede wszystkim przez Szwecję, uznawaną za jedną z największych eurowizyjnych potęg. Międzynarodowe campy songwritingowe, zespołowe tworzenie muzyki i produkcja nastawiona zarówno na efekt sceniczny, jak i globalny potencjał radiowy czy streamingowy, stały się fundamentem współczesnej Eurowizji.

Polski producent od kilku lat należy do tego zamkniętego środowiska twórców. Jak przyznają osoby związane z konkursem, kulisy pracy nad eurowizyjnymi utworami często przypominają realizację dużych filmowych projektów. Wiele informacji utrzymywanych jest w tajemnicy, a nazwiska artystów czy nawet krajów pozostają nieznane części współautorów przez długie miesiące.

Nowa rola podczas Eurowizji 2025

W 2025 roku Tribbs pojawił się na Eurowizji w jeszcze innej roli. Podczas konkursu organizowanego w Bazylei współtworzył jeden z oficjalnych medleyów emitowanych w trakcie widowiska oglądanego przez ponad 150 milionów widzów na całym świecie.

To kolejny krok w jego międzynarodowej karierze i jednocześnie potwierdzenie, że stał się jednym z najbardziej aktywnych polskich twórców związanych z konkursem. Łącznie ma już na koncie siedem eurowizyjnych projektów.

Czy teraz czas na Eurowizję Junior?

Coraz częściej pojawiają się pytania, czy producent zdecyduje się również na podbój Eurowizji Junior. Spekulacje nasiliły się po sukcesie Wiktora Sasa, podopiecznego Tribbsa, który wygrał ostatnią edycję programu The Voice Kids.

Na razie oficjalnych deklaracji nie ma, ale dotychczasowa droga producenta pokazuje, że konsekwentnie buduje swoją pozycję w eurowizyjnym świecie.

