Do Eurowizji 2026 zostało jeszcze ponad pół roku, lecz emocje wśród miłośników konkursu już sięgają zenitu. 3 listopada ruszyły bowiem zgłoszenia do polskich preselekcji. Artyści, którzy chcą sprawdzić się na eurowizyjnej scenie, mają czas na nadsyłanie swoich muzycznych propozycji do 24 listopada włącznie. Zasady są proste: wykonawca musi mieć ukończone 16 lat przed 1 maja 2026 r., musi posiadać polskie obywatelstwo w dniu zgłoszenia, jego utwór powinien trwać maksymalnie 3 minuty i powinien być piosenką premierową (nieopublikowaną i niewykonywaną przed 1 września b.r.).

W wyborze polskiego reprezentanta uczestniczyć będzie zarówno specjalnie powołana komisja, jak i widzowie. W pierwszym etapie eksperci z TVP dokonają oceny zgłoszonych piosenek i wybiorą te, które awansują. Zakwalifikowani wykonawcy wezmą udział w koncercie finałowym, 14 lutego przyszłego roku, który transmitowany będzie na żywo w telewizji. Wówczas werdykt zapadnie jedynie na podstawie głosowania oglądających, które odbędzie się za pośrednictwem SMS-ów.

Dekadę temu Polska ostatni raz znalazła się w pierwszej dziesiątce finału Eurowizji. Wszystko dzięki Michałowi Szpakowi!

Polska w Konkursie Piosenki Eurowizji bierze udział od 1994 r. (z przerwami w 2000 r., 2002 r., i latach 2012-2013) i choć od pierwszego występu minęło wiele lat, żadnemu z naszych reprezentantów jeszcze nigdy nie udało się zwyciężyć. Największym sukcesem wciąż pozostaje debiut - w Irlandii Edyta Górniak zajęła drugie miejsce. Później jeszcze tylko dwa razy nasz reprezentant znalazł się w czołowej dziesiątce: Ich Troje w 2003 r. (zajęli siódme miejsce) i Michał Szpak w 2016 r. (ósme miejsce).

Michał Szpak dekadę temu zaczarował międzynarodową publiczność utworem "Color of Your Life". Choć w finale ostatecznie uplasował się na ósmym miejscu, gdyby liczyły się jedynie głosy widzów, zająłby zaszczytne trzecie miejsce. Polacy do dziś wspominają jego eurowizyjne show z sentymentem i wielu z nich uważa, że powrót Szpaka na międzynarodową scenę mógłby zapewnić nam upragnione zwycięstwo. Niedawno Dziennik Eurowizyjny zorganizował plebiscyt na "wymarzonego reprezentanta Polski", który gwiazdor wygrał z łatwością.

Michał Szpak został "wymarzonym reprezentantem Polski na Eurowizji". W dniu preselekcji gra inny koncert!

W rozmowie z Eską wokalista skomentował swoją wygraną w plebiscycie. "To było bardzo miłe. Po 10 latach, to raz, a po drugie, to spośród naprawdę bardzo mocnych artystów" - zauważył Michał Szpak.

Według miłośników Eurowizji artysta świetnie nadawałby się na naszego przyszłorocznego reprezentanta, lecz okazuje się, że na drodze do jego udziału w konkursie mogą stanąć koncertowe plany. Fani Szpaka zauważyli, że w dzień krajowych preselekcji (14 lutego 2026 r.) gwiazdor ma zaśpiewać na występie walentynkowym w Grudziądzu. Co na to sam zainteresowany?

"Wszystko można odwołać. Cień nadziei zawsze jest" - uspokoił Michał Szpak w najnowszym wywiadzie. Wygląda na to, że wokalista mocno rozważa udział w preselekcjach i powtórkę eurowizyjnej przygody. Czy faktycznie uda mu się wziąć udział w konkursie? Tego dowiemy się dopiero 14 stycznia - wówczas Telewizja Polska opublikuje pełną listę kandydatów na reprezentanta Polski.

