Przypomnijmy, że komisja powołana przez TVP wybrała ośmiu wykonawców, którzy będą rywalizować o prawo reprezentowania Polski na Eurowizji 2026.

Oto lista finalistów preselekcji:

W kolejnym etapie preselekcji wszystko będzie leżało w rękach widzów. To oni, za pośrednictwem głosowania SMS-owego, zadecydują, kto pojedzie w biało-czerwonych barwach do Wiednia. Wybrany reprezentant Polski wystąpi w pierwszym półfinale konkursu (12 maja) w drugiej połowie koncertu. Razem z tym wykonawcą zaprezentują się również przedstawiciele Izraela (Noam Bettan), Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.

Od czasu ujawnienia ósemki uczestników preselekcji nie brak głosów, że poziom jest niski. Faworytami bukmacherów są Alicja Szemplińska, Basia Giewont, Stasiek Kukulski i Piotr Pręgowski, czyli Pietrek z serialowego "Rancza".

TVP nie odpuszcza. Czy Michał Szpak dostanie dziką kartę?

Cały czas pojawiają się nieoficjalne informacje, że TVP zdecyduje się do tego grona dołączyć wykonawców z dzikimi kartami. Wielu stawia na Michała Szpaka, reprezentanta Polski na Eurowizję 2016, gdzie zajął wówczas wysokie ósme miejsce. Wokalista i trener "The Voice of Poland" początkowo miał odrzucić propozycję Telewizji Polskiej, lecz "Fakt" donosi, że skłania się do zmiany zdania.

"Wszyscy pamiętają jednak, jaką furorę Michał Szpak zrobił w 2016 r., dlatego faktycznie są prowadzone rozmowy. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że Michał wystąpi w preselekcjach i - biorąc pod uwagę piosenkę, którą nagrał - ma ogromne szanse, by skraść nią serca widzów" - donosi informator tabloidu z TVP.

Gazeta skontaktowała się również z menedżerką Michała Szpaka, która nie zdementowała plotek o udziale wokalisty w Eurowizji. "Na ten moment nie komentujemy sprawy" - powiedziała tylko.

Reprezentanta Polski mamy poznać prawdopodobnie 7 marca. Koncert z udziałem finalistów preselekcji nie odbędzie się na żywo - całość ma zostać nagrana wcześniej na przełomie lutego i marca.

