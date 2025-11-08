Jak już informowaliśmy, przyszłoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12, 14 (półfinały) i 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa wokalisty JJ z utworem "Wasted Love".

3 listopada TVP oficjalnie potwierdziła, że Polska wystartuje w Eurowizji 2026. Wówczas ruszyły też preselekcje - zgłoszenia przyjmowane są do 24 listopada, do godziny 23:59. Zgodnie z regulaminem utwór powinien trwać maksymalnie 3 minuty i powinien być piosenką premierową, tzn. nieopublikowaną i niewykonywaną (w całości ani w części) przed 1 września 2025 r.

Mery Spolsky potwierdza swój udział w preselekcjach do Eurowizji 2026

Spośród zgłoszeń powołana przez TVP Komisja Konkursowa wybierze wykonawców, którzy wezmą udział w koncercie finałowym (14 lutego 2026 r. w siedzibie TVP w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Polski) - wówczas zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie głosowania widzów za pośrednictwem systemu SMS. Ogłoszenie listy finalistów odbędzie się miesiąc przed koncertem, 14 stycznia 2026 r.

Swój udział w preselekcjach oficjalnie potwierdziła Mery Spolsky, która w serwisie X (dawny Twitter) napisała: "Polska ogłosiła udziauuuu w Eurowizji. Ogłaszam, że się zgłaszam!". Wokalistka nie ujawniła jeszcze tytułu zgłoszonej piosenki, ale wiadomo, że będzie to utwór z nadchodzącej czwartej płyty "Kocham Polskę", który pojawi się 11 listopada, w Święto Niepodległości.

Do tej pory z tego wydawnictwa poznaliśmy dwa single: "Marysia Kowalska" i "Nie ma już PL". Przy nowej płycie wokalistka współpracowała z producentem Michałem "Foxem" Królem.

"Kocham pisać teksty po polsku. Kocham nasze tradycje. Kocham tu mieszkać, jeść i się bawić. Kocham ludzi, z którymi żyję. Kocham narzekać na Polskę, ale patrzeć na jej wady z czułością. Kocham nasz humor, bo potrafimy się z siebie śmiać. Czuję, że jestem 'spolsky' i jestem z tego dumna!" - podkreśla Mery Spolsky.

Mery Spolsky - szczegóły płyty "Kocham Polskę" (tracklista):

1. "Wkurza mnie"

2. "Nie ma już PL"

3. "Kocham Polskę"

4. "Pałac Kultury"

5. "Marysia Kowalska"

6. "Szaraki"

7. "Wojna"

8. "PRL"

9. "M"

10. "Życzę Ci"

11. "Ruskie Disko".

Mery Spolsky myśli o zgłoszeniu się na Eurowizję. "Szykuję pewien projekt, który pasuje, aby tam zamieszać" interia INTERIA.PL