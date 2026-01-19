Marcin Maciejczak miał być dziką kartą TVP w preselekcjach do Eurowizji 2026. Zabrał głos w sprawie

Weronika Figiel

Weronika Figiel

W ubiegłym tygodniu do sieci trafiła oficjalna lista finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Początkowo TVP informowała o 10 uczestnikach, lecz ostatecznie do koncertu finałowego zakwalifikowano ośmioro artystów. Wówczas zaczęły się spekulacje o rzekomych dzikich kartach, które stacja ma trzymać na tzw. czarną godzinę. W internecie mówiono o nazwiskach takich jak Michał Szpak czy Marcin Maciejczak. Drugi z wymienionych wreszcie zabrał głos w całej sprawie. Kilka tygodni wcześniej twierdził, że nie ma piosenki, z którą mógłby zgłosić się do tegorocznych preselekcji.

Młody mężczyzna w białym podkoszulku z napisem, noszący srebrny łańcuszek, znajduje się na scenie przed ciemnoniebieskim tłem, patrząc w bok, w uchu ma mikrofon.
Marcin Maciejczak rzekomo miał być "dziką kartą" TVP w tegorocznych preselekcjach do EurowizjiWojciech StrozykEast News

W ubiegłym tygodniu Telewizja Polska ogłosiła oficjalną listę finalistów krajowych preselekcji do Eurowizji 2026. 11-osobowe jury, złożone ze zróżnicowanych ekspertów muzycznych, wyłoniło najlepszych z najlepszych. Pierwotnie lista kandydatów miała składać się z 10 artystów (i dwóch osób rezerwowych), lecz w wyniku bojkotu konkursu i rezygnacji z udziału wielu wykonawców, polskie preselekcje liczą ostatecznie jedynie ośmioro uczestników.

Oto lista finalistów:

W kolejnym etapie preselekcji wszystko będzie leżało w rękach widzów. To oni, za pośrednictwem głosowania SMS-owego, zadecydują, kto pojedzie w biało-czerwonych barwach do Wiednia. Pierwotnie TVP planowała, że finaliści zaprezentują publiczności swoje eurowizyjne przeboje w ramach telewizyjnego koncertu na żywo. Niedawno jednak do mediów trafiły informacje o zmianach. Stacja planuje teraz zaprosić muzycznych rywali do studia 28 lutego oraz 1 marca i nagrać wszystkie występy. Emisja materiałów ma z kolei nastąpić z opóźnieniem - 7 marca.

Zobacz również:

Alicja Szemplińska kolejny raz bierze udział w preselekcjach do Eurowizji
Eurowizja

Alicja Szemplińska miała wystąpić na Eurowizji 2020. Konkurs został odwołany, ale wokalistka nie daje za wygraną!

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2026 jest mniej niż zakładano. W sieci pojawiły się plotki o dzikich kartach

Tuż po opublikowaniu przez Telewizję Polską oficjalnej listy finalistów preselekcji, która okazała się krótsza niż zakładano, w sieci pojawiły się plotki o rzekomych dzikich kartach, które ma w zanadrzu stacja. Podobno chciała zaprosić do rywalizacji jeszcze dwóch doświadczonych muzyków, którzy mieli okazję zabłysnąć we wcześniejszych odsłonach Eurowizji czy w programie "The Voice Kids". Mowa o Michale Szpaku i Marcinie Maciejczaku.

"Zarówno za Michałem, jak i Marcinem stoi ogromna rzesza wiernych fanów, a przy tym są to nazwiska, które świetnie nadają się do promocji całego wydarzenia. Na korytarzach mówi się, że TVP jest w stanie przeznaczyć bardzo wysokie budżety na tę dwójkę bo wiedzą, że uratują im preselekcje" - przekazywał informator Pudelka. Wieści tych nigdy oficjalnie nie potwierdzono, lecz jeden z zainteresowanych postanowił osobiście zabrać głos w sprawie.

Typowano go na "dziką kartę" TVP w tegorocznych preselekcjach. Marcin Maciejczak ma jasne zdanie na temat konkursu

Już kilka tygodni wcześniej Marcin Maciejczak informował, że nie jest zainteresowany udziałem w Eurowizji 2026. Choć wielu fanów twierdziło, że młody gwiazdor idealnie nadawałby się na międzynarodową scenę, sam zainteresowany w rozmowie z Onetem podkreślił, że na jego nowym albumie - "8 piosenek o miłości" - nie ma piosenki, która mogłaby wygrać konkurs. Specyfika Eurowizji i ogromna odpowiedzialność, która ciąży na reprezentancie, sprawiły, że Maciejczak nie chciał podjąć się wyzwania i nie zgłosił swojej kandydatury do preselekcji.

"Patrząc na to, co dzieje się obecnie w związku z konkursem Eurowizji, muszę przyznać, że cieszę się, że omija mnie sytuacja, w której naprawdę nie chciałbym uczestniczyć" - mówił wówczas artysta. "Zgłoszenie na Eurowizję to nie jest wysłanie przypadkowej piosenki, ale odpowiedzialność: proces twórczy z myślą nie tylko o samej piosence, ale także o występie i obronieniu wykonania na żywo" - dodawał.

Marcin Maciejczak podtrzymuje swoje stanowisko i nie weźmie udziału w preselekcjach. Sam typuje Michała Szpaka!

Jak podaje Eska, po krążących w sieci spekulacjach na temat dzikich kart TVP, Marcin Maciejczak podtrzymuje swoje zdanie w sprawie preselekcji. Nie ma zamiaru brać w nich udziału, lecz przyznał, że sam z radością oglądałby popisy Michała Szpaka w międzynarodowej rywalizacji.

"Myślę, że jeśli Michał zdecyduje się na udział w preselekcjach, ma duże szanse na wygraną i widziałbym go jako naszego reprezentanta. Do dziś mam w głowie jego świetny występ z utworem 'Bondage' z ubiegłorocznych preselekcji. Wydaje mi się, że presję związaną z atmosferą tegorocznej Eurowizji jest w stanie unieść tylko tak mocna osobowość, jaką jest Michał" - stwierdził Maciejczak w komentarzu dla Eski.

Warto przypomnieć, że Michał Szpak miał w swojej karierze epizod eurowizyjny - równo dekadę temu artysta wystąpił w konkursie w biało-czerwonych barwach, zachwycając podniosłą balladą "Color of Your Life". W finale Eurowizji 2016 zajął ósme miejsce, jednocześnie zdobywając trzeci najwyższy wynik w głosowaniu publiczności. Zapisał się tym samym na kartach historii polskich startów w Europejskiej rywalizacji, bowiem zdobył jeden z najlepszych wyników dla naszego kraju.

„The Voice Senior”: Takiej sytuacji jeszcze w TVP nie było!TVP

Najnowsze