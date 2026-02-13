Los kandydatów na Eurowizję jest w rękach Polaków. "Jeden wieczór zdecyduje"
Już 7 marca 2026 roku okaże się, kto będzie reprezentować Polskę podczas jubileuszowej, 70. edycji Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Decyzja w pełni należy do widzów, którzy głosować będą zarówno online, jak i SMS-owo podczas finałowego koncertu na antenie TVP1.
Już na początku marca widzowie zdecydują, kto poleci do Wiednia, by walczyć o finał jubileuszowej edycji konkursu. Telewizja Polska odsłoniła szczegóły głosowania, a stawka finalistów prezentuje się wyjątkowo różnorodnie, od popowych ballad po energetyczne utwory po angielsku i po polsku.
Każdy z finalistów wykona swój konkursowy utwór tylko raz, 1 marca w studiu Telewizji Polskiej. Nagrania posłużą do przygotowania telewizyjnego finału, który widzowie zobaczą tydzień później, 7 marca. "To będzie jeden wieczór, który zdecyduje, kto poleci do Wiednia" - zapowiadają organizatorzy.
Pierwsza tura głosowania ruszy 28 lutego o godzinie 18:00 w aplikacji TVP VOD. Udostępnione zostaną tam pliki audio wszystkich utworów oraz zdjęcia finalistów. Zalogowani użytkownicy będą mogli oddać maksymalnie trzy głosy. Formularz działa na urządzeniach z systemami iOS 15.0 lub nowszym i Android 9.0 lub nowszym.
Drugi etap rozpocznie się w trakcie transmisji finału 7 marca. SMS-y należy wysyłać z numerem wybranego artysty. Koszt jednej wiadomości wynosi 4,92 zł z VAT. Linie będą otwarte do godziny 23:59. W przypadku remisu lub problemów technicznych decydujące będzie rezerwowe jury złożone z doświadczonych fanów Eurowizji.
Ośmiu finalistów, różnorodne propozycje
W krajowych kwalifikacjach zobaczymy:
- Alicja - "Pray"
- Anastazja Maciąg- "Wild Child"
- Basia Giewont - "Zimna woda"
- Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
- Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
- Ola Antoniak - "Don't You Try"
- Piotr Pręgowski - "Parawany tango"
- Stasiek Kukulski - "This Too Shall Pass"
To połączenie polskojęzycznych ballad, nowoczesnego popu i numerów w języku angielskim pokazuje, że organizatorzy postawili na różnorodność stylistyczną. Każdy z utworów może znaleźć swoją publiczność zarówno w kraju, jak i za granicą.
Wyniki i dalsza droga do Wiednia
Po zakończeniu głosowania ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 8 marca o godzinie 10:00 w programie Pytanie na Śniadanie. Półfinały konkursu w Wiedniu odbędą się 12 i 14 maja, a finał zaplanowano na 16 maja.
Eurowizja od lat pokazuje, że sukces nie zależy wyłącznie od chwytliwej melodii, ale też od charyzmy i autentyczności wykonawcy. Polski system preselekcji, w którym głos publiczności ma kluczowe znaczenie, pozwala wybrać artystę, który naprawdę poruszy widzów.