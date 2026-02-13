Los kandydatów na Eurowizję jest w rękach Polaków. "Jeden wieczór zdecyduje"

Już na początku marca widzowie zdecydują, kto poleci do Wiednia, by walczyć o finał jubileuszowej edycji konkursu. Telewizja Polska odsłoniła szczegóły głosowania, a stawka finalistów prezentuje się wyjątkowo różnorodnie, od popowych ballad po energetyczne utwory po angielsku i po polsku.

Każdy z finalistów wykona swój konkursowy utwór tylko raz, 1 marca w studiu Telewizji Polskiej. Nagrania posłużą do przygotowania telewizyjnego finału, który widzowie zobaczą tydzień później, 7 marca. "To będzie jeden wieczór, który zdecyduje, kto poleci do Wiednia" - zapowiadają organizatorzy.

Pierwsza tura głosowania ruszy 28 lutego o godzinie 18:00 w aplikacji TVP VOD. Udostępnione zostaną tam pliki audio wszystkich utworów oraz zdjęcia finalistów. Zalogowani użytkownicy będą mogli oddać maksymalnie trzy głosy. Formularz działa na urządzeniach z systemami iOS 15.0 lub nowszym i Android 9.0 lub nowszym.

Drugi etap rozpocznie się w trakcie transmisji finału 7 marca. SMS-y należy wysyłać z numerem wybranego artysty. Koszt jednej wiadomości wynosi 4,92 zł z VAT. Linie będą otwarte do godziny 23:59. W przypadku remisu lub problemów technicznych decydujące będzie rezerwowe jury złożone z doświadczonych fanów Eurowizji.

Ośmiu finalistów, różnorodne propozycje

W krajowych kwalifikacjach zobaczymy:

To połączenie polskojęzycznych ballad, nowoczesnego popu i numerów w języku angielskim pokazuje, że organizatorzy postawili na różnorodność stylistyczną. Każdy z utworów może znaleźć swoją publiczność zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wyniki i dalsza droga do Wiednia

Po zakończeniu głosowania ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 8 marca o godzinie 10:00 w programie Pytanie na Śniadanie. Półfinały konkursu w Wiedniu odbędą się 12 i 14 maja, a finał zaplanowano na 16 maja.

Eurowizja od lat pokazuje, że sukces nie zależy wyłącznie od chwytliwej melodii, ale też od charyzmy i autentyczności wykonawcy. Polski system preselekcji, w którym głos publiczności ma kluczowe znaczenie, pozwala wybrać artystę, który naprawdę poruszy widzów.

Patricia Kazadi nie spała całą noc przed ramówką Polsatu. Miała problem z sukienką INTERIA.PL INTERIA.PL