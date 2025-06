W połowie maja dobiegł końca 69. Konkurs Piosenki Eurowizji . W finale triumfował JJ z Austrii, który zachwycił jurorów oraz publiczność piosenką "Wasted Love" . Drugie miejsce zajął Izrael ( Yuval Raphael - "New Day Will Rise" ) , a trzecie Estonia ( Tommy Cash - "Espresso Macchiato" ).

Niedawno JJ odwiedził studio Eski, gdzie został zapytany o to, kto jego zdaniem powinien za rok reprezentować Polskę w Austrii. Zwycięzca Eurowizji obejrzał fragmenty występów sześciu naszych rodzimych gwiazd, o których często wspomina się w kontekście prestiżowej rywalizacji. 24-latek ocenił: "Tiny Heart" Sary James, "Tańcz Głupia" od Margaret , "Bondage" Michała Szpaka , "Miasto" od Roxie Węgiel, "Bal u Rafała" Ralpha Kaminskiego i "Melodia ta" od Dody.

Sara James od kilku lat odnosi wielkie sukcesy zarówno na polskim rynku muzycznym, jak i za granicą. Polacy poznali ją za sprawą programu "The Voice Kids", w którym dotarła aż do finału. Niedługo później zachwyciła także na Eurowizji Junior 2021, gdzie zajęła zaszczytne drugie miejsce. Miała okazję występować również w "America's Got Talent" (amerykańskim odpowiedniku "Mam talent"), gdzie nieustannie komplementował ją nawet surowy Simon Cowell.