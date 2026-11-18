Jak już informowaliśmy, eliminacje do Eurowizji 2027 mają charakter kilkuetapowy. Zakończono już przyjmowanie zgłoszeń - teraz komisja zajmuje się przesłuchiwaniem nadesłanych piosenek. Jurorzy wybiorą 20 kandydatów, którzy 17 grudnia wystąpią na żywo przed komisją w Warszawie. Telewizja Polska poinformuje wykonawców, którzy zakwalifikowali się do etapu przesłuchań najpóźniej do 3 grudnia.

Po zakończeniu przesłuchań na żywo komisja wybierze finalistów oraz co najmniej trzech wykonawców rezerwowych. Reprezentant Polski na 71. Konkursie Piosenki Eurowizji 2027 zostanie wyłoniony podczas finałowego koncertu. Telewizja Polska opublikuje listę finalistów i poda miejsce publicznej prezentacji finałowej najpóźniej do 22 grudnia.

Eurowizja 2027: Kto z Polski zgłosił się do preselekcji?

W tym roku nie ma oficjalnego zakazu, który zabraniałby informowania o swoim udziale w preselekcjach. Zgłaszane piosenki nie mogły być publikowane, udostępniane ani wykonywane na żywo przed 1 września. Po tym terminie wykonawcy mogą już publikować swoje nagrania i je promować.

Dziennik Eurowizyjny zebrał listę chętnych, którzy sami ujawnili, że wysłali swoje propozycje do preselekcji. W ubiegłych latach liczba zgłoszeń przekraczała 200 piosenek.

Nie brak tutaj nazwisk dobrze znanych eurowizyjnej publiczności - mowa o uczestnikach poprzednich preselekcji takich, jak m.in. Sonia Maselik ("Heal Me"), Staszek Karpiel-Bułecka jako Staszek z Gór ("Tu mój dom" razem z grupą Sound'n'Grace), Monika Urlik, Karolina Lizer ("Pieśń o lataniu" z producentem Miko Blascello), Weronika Korthals ("Powroty"), Isabell Otrębus, Alicja Janosz, Juli Chan ("Retrograde"), Stashka i Adrian Makar.

Plotkuje się o udziale Basi Giewont, duetu Sw@da x Niczos, Anastazji Maciąg, Piotra Pręgowskiego i Darii.

Po raz kolejny swoich sił próbują m.in. Marie, Mariusz Wawrzyńczyk, Aria Martelle, Agnieszka Śpiewa, Krystian Koronka, Gaber (Kuba Zaborski), Ania Diamond, Sachiel, Gabor, Jakub Nogala, Alan Cyprysiak, Levie, eLove, Patrick Silvar, Zazula i imasleep.

Wśród nowych nazwisk są m.in. Bela Komoszyńska (wokalistka grupy Sorry Boys), Volver ("One Dream"), Dariusz Kordek, Sebastian Fabijański, Rav Kozik ("Maniac"), Sandera ("Przed siebie"), Zuza Wysocka ("Freedom"), Wiktoria Nowakowska ("Energy"), Szymon Skrentny ("Na zabój"), Jaryna Mironova i Joanna Lupa.

Za organizację preselekcji odpowiada Jacek Dybowski, który w tym roku pracował przy eurowizyjnym występie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu. Wcześniej towarzyszył też m.in. Justynie Steczkowskiej w 2025 r.

Eurowizja 2027 w Bułgarii. Co już wiemy o konkursie?

Przyszłoroczna edycja Eurowizji odbędzie się w dniach 11 i 13 (półfinały) oraz 15 (finał) maja 2027 r. w Bułgarii. Sporym zaskoczeniem było ogłoszenie miasta gospodarza - postawiono na Burgas nad Morzem Czarnym, choć wydawało się, że największe szanse ma stolica, Sofia, gdzie odbyła się już Eurowizja Junior 2015.

W konkursie na pewno wystartują przedstawiciele 36 państw, o jednego więcej niż w 2026 r. Ze względu na bojkot Izraela ponownie zabraknie Holandii i Irlandii. Ostatecznej decyzji w tej sprawie nie podjęły jeszcze inne kraje, które wycofały się w 2026 r. - Hiszpania, Słowenia i Islandia. Organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców (EBU) przedłużyła im termin do grudnia.

Na Eurowizję 2027 powróci Macedonia Północna (ostatni raz w 2022 r.), a swój debiut zaliczy Kanada. Swojego reprezentanta jako pierwszy wybrał Cypr - do Bułgarii wyśle George'a Perrisa.

Przypomnijmy, że miejsca w finale mają zapewnione reprezentant gospodarzy (w 2026 r. wygrała bułgarska wokalistka Dara z piosenką "Bangaranga") oraz przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki, czyli krajów płacących najwięcej na rzecz EBU - Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania.

W tym roku Alicja Szemplińska z piosenką "Pray" w wielkim finale zajęła ostatecznie 12. miejsce. Nasza wokalistka szczególnie dobrze została oceniona przez jury (7. pozycja w finale, z maksymalnymi notami 12 punktów rekordowo z aż czterech krajów).

Alicja została polską reprezentantką dzięki głosom widzów TVP w eliminacjach. W tym roku występy finalistów preselekcji zostały nagrane w studiu, a następnie wyemitowane w telewizji z opóźnieniem. Wyniki głosowania ogłoszono następnego dnia po emisji, w programie "Pytanie na śniadanie".