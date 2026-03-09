"Królestwo Gibango nadchodzi". Piotr Pręgowski zabrał głos po preselekcjach do Eurowizji

Decyzją telewidzów i internautów (głosować można było przez aplikację i za pośrednictwem SMS-ów) Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu reprezentować będzie Alicja Szemplińska z piosenką "Pray". Wyniki preselekcji ogłoszono w niedzielę rano w programie "Pytanie na śniadanie".

Wokalistka zebrała ponad 32 proc. oddanych głosów. Kolejne miejsca zajęli Ola Antoniak (18,39 proc.), Basia Giewont (14,55 proc.) i Piotr Pręgowski (11,47 proc.).

Ten ostatni, znany przede wszystkim z roli Pietrka w serialu "Ranczo", przez wielu obserwatorów stawiany był w roli czarnego konia polskich preselekcji. 72-latek wywołał sporo emocji swoim występem w piosence "Parawany Tango". Na scenie zaprezentował się w królewskiej koronie, koszulce udającej "kaloryfer" na brzuchu i plażowych klapkach.

Piotr Pręgowski zabrał głos po preselekcjach do Eurowizji 2026

W południe w poniedziałek Piotr Pręgowski zabrał głos w mediach społecznościowych, dziękując fanom za okazane mu wsparcie i oddane na niego głosy.

"Ta szalona wizja nie stałaby się rzeczywistością, gdyby nie moja fantastyczna ekipa" - napisał śpiewający aktor.

Imiennie wymienił członków swojej ekipy, którzy wspierali go w eurowizyjnej przygodzie. Byli to tancerze Damian Krawczyk i Joanna Serafin-Anguzu, śpiewające w chórkach Blania Gliniecka i Daria Zając, kompozytor Bartek Miecznikowski (gitarzysta grupy Pączki w Tłuszczu, którą tworzy z Tomaszem Karolakiem) oraz stylista Mariusz Swatek. Podziękował też najbliższym: żonie, córce i zięciowi.

"Cieszmy się! Szykujcie parawany! To dopiero początek! Królestwo Gibango nadchodzi! Widzimy się latem na koncertach w całej Polsce!" - zapowiedział Piotr Pręgowski.

Z kolei w rozmowie z Plejadą pogratulował Alicji Szemplińskiej. "Teraz niech leci wysoko jak rajski ptak i wyśpiewa nam sukces" - podkreślił.

Eurowizja 2026 odbędzie się w Wiedniu. Z kim Alicja Szemplińska będzie rywalizowała o awans do finału?

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

