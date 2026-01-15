W środę, 14 stycznia, Telewizja Polska ogłosiła oficjalną listę ośmiu artystów, którzy dostali się do koncertu finałowego polskich preselekcji do Eurowizji. Stacja zrezygnowała z tradycyjnej konferencji prasowej i za pomocą mediów społecznościowych opublikowała nazwiska kandydatów oraz utwory, z którymi już niedługo zaprezentują się przed telewizyjną publicznością.

Oto lista finalistów:

Alicja - "Pray"

Anastazja - "Wild Child"

Basia Giewont - "Zimna woda"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Ola Antoniak - "Don't You Try"

Piotr Pręgowski - "Parawany tango"

Stasiek Kukulski - "This Too Shall Pass"

Telewizyjny koncert finałowy odbędzie się w następnym miesiącu. Wówczas to oglądający wybiorą swojego faworyta, za pośrednictwem głosowania SMS-owego. Artysta z największą liczbą głosów pojedzie w biało-czerwonych barwach na Eurowizję do Wiednia.

Wybrany przez widzów reprezentant Polski wystąpi w pierwszym półfinale konkursu (12 maja) w drugiej połowie koncertu. Razem z polskim wokalistą zaprezentują się również przedstawiciele Izraela, Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.

Kim jest Stasiek Kukulski? Ma zaledwie 17 lat, a na koncie już wiele muzycznych sukcesów

Jednym z finalistów polskich preselekcji został Stanisław Kukulski, którego publiczność może kojarzyć z wcześniejszych poczynań muzycznych. Wokalista ma dopiero 17 lat, a już zdążył zachwycić widzów m.in. programów "The Voice Kids" czy "Szansa na sukces". Oto historia kariery młodego pretendenta do bycia reprezentantem Polski.

Stasiek Kukulski rozwija swoją muzyczną pasję od najmłodszych lat. Rodzice wychowywali go w duchu artystycznym, bowiem sami zawodowo związani są z muzyką. Ojciec młodego wokalisty jest kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, klarnecistą oraz dyrygentem chóru. Z kolei matka ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku, jest coachem wokalnym oraz nauczycielką gry na fortepianie. Stasiek obecnie uczy się w szkole muzycznej w Warszawie, gdzie wybrał klasę skrzypiec. Jednak to śpiew jest najbliższy jego sercu.

Już w 2017 r., jako dziewięciolatek, próbował swoich sił w preselekcjach - wówczas do Eurowizji Junior. Zgłosił się do konkursu z piosenką "To co żyje", lecz ostatecznie jury nie wybrało jego propozycji do finałowego zestawienia kandydatów.

Stasiek Kukulski dał się poznać szerszej publiczności za sprawą "The Voice Kids"

W 2019 r. przyszedł czas na kolejną próbę spełnienia muzycznych marzeń - Stasiek Kukulski zgłosił się na casting do talent-show TVP. Na Przesłuchaniach w ciemno do "The Voice Kids" zaśpiewał utwór "100 metrów nad ziemią" z repertuaru Mroza i odwrócił wszystkie fotele. Trenerzy nie szczędzili mu komplementów.

"Fajne refreny i fajne flow w zwrotkach. Jesteś uroczy i każdy z nas chce mieć cię w swojej drużynie" - chwalił go Dawid Kwiatkowski. "Z takich głosów przeważnie rodzą się wielkie, męskie wokale. Skalę już masz, nawet bardzo mocno postawione, wysokie dźwięki nie piszczą w uszach" - wtórował Tomson. Młody wokalista ostatecznie zdecydował się na dołączenie do drużyny Tomsona i Barona, lecz odpadł na etapie Bitew.

W 2024 r. wokalista postanowił kolejny raz spróbować swoich sił w międzynarodowym konkursie, zgłaszając się do preselekcji eurowizyjnych - tym razem dla dorosłych artystów. Wystartował z piosenką "World of Liars", poruszającą trudny temat walki o prawdę w świecie, w którym rządzą kłamstwa. Preselekcje wygrała jednak wówczas Luna, która dotarła do półfinałów Eurowizji z piosenką "The Tower".

W 2025 r. Stasiek Kukulski wygrał "Szansę na sukces" i pojechał do Opola. Tam ponownie zachwycił publiczność

Moment kulminacyjny w karierze Staśka Kukulskiego nastąpił w 2025 r., gdy młody piosenkarz wziął udział w programie "Szansa na sukces". Wykonał piosenkę "Eli Lama Sabachtani" zespołu Wilki, czym zachwycił samych autorów utworu oraz telewizyjną publiczność. Wygrał odcinek i awansował do finału, w którym powalczył o udział w prestiżowym opolskim festiwalu.

W wielkim finale "Szansy na sukces. Opole 2025" Stasiek zaprezentował się w duecie z Robertem Gawlińskim, śpiewając utwór "Son of the Blue Sky". Dzięki brawurowemu wykonaniu awansował do ścisłego finału, gdzie wybrał piosenkę Anity Lipnickiej "I wszystko się może zdarzyć". Po głosowaniu widzów okazało się, że zdobył największą liczbę SMS-ów, co skutkowało jego występem w konkursie "Debiuty" w Opolu.

Stanisław Kukulski zwycięzcą nagrody publiczności w koncercie "Debiuty" Piętka Mieszko AKPA

Na 62. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu młody wokalista ponownie zachwycił publiczność. Zaprezentował się z ogromną pewnością siebie i dojrzałością, co poskutkowało Nagrodą Publiczności. Ponownie zgromadził największą liczbę głosów, udowadniając, że pomimo młodego wieku, z łatwością potrafi zaskarbić sobie serca słuchaczy.

