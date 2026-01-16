Kilka dni temu Telewizja Polska przekazała do mediów wyczekiwane informacje - ogłoszono listę finalistów, którzy dotarli do ostatniego etapu krajowych preselekcji do Eurowizji 2026. Stacja zrezygnowała z tradycyjnej konferencji prasowej, stawiając na ogłoszenie w mediach społecznościowych. Pierwotnie kandydatów miało być dziesięciu, lecz jury ostatecznie zdecydowało się na wybór ośmiu artystów.

Oto pełna lista finalistów:

W kolejnym etapie preselekcji wszystko będzie leżało w rękach widzów. To oni, za pośrednictwem głosowania SMS-owego, zadecydują, kto pojedzie w biało-czerwonych barwach do Wiednia.

Początkowo TVP planowała, że finaliści zaprezentują publiczności swoje eurowizyjne przeboje w ramach telewizyjnego koncertu na żywo. Teraz jednak do mediów trafiły informacje o zmianach. Stacja planuje zaprosić muzycznych rywali do studia 28 lutego oraz 1 marca i nagrać wszystkie występy. Emisja materiałów ma z kolei nastąpić tydzień później - 7 marca.

Kim jest Anastazja Maciąg? Widzowie TVP z pewnością pamiętają ją z "The Voice Kids"

Jedną z finalistek polskich preselekcji została Anastazja Maciąg. To artystka, która od najmłodszych lat rozwija swoją pasję do muzyki. Jej wyjątkowy wokal został dostrzeżony przez rodziców, dzięki czemu mogła prędko wkroczyć na artystyczną ścieżkę kariery. Wzięła udział w trzeciej edycji "The Voice Kids", gdzie podczas Przesłuchań w ciemno zaśpiewała poruszający utwór "I Was Here" z repertuaru Beyonce.

Swoim brawurowym wykonaniem poruszyła zarówno widzów, jak i trenerów, którzy obrócili prawie wszystkie fotele (do kompletu zabrakło jedynie Tomsona i Barona). Młoda wokalistka dołączyła wówczas do drużyny Dawida Kwiatkowskiego, któremu udało się doprowadzić Anastazję aż do finału. Tam triumf odniósł jednak Marcin Maciejczak.

Kolejnym krokiem w karierze 20-latki było zwycięstwo w konkursie Rising Star, organizowanym przez Universal Music Polska. Ten triumf zaowocował kontraktem na singiel z teledyskiem, co otworzyło przed nią jeszcze większe możliwości rozwoju artystycznego.

Debiutancki singiel "Moment" podbił serca publiczności. W 2023 r. młoda wokalistka wystąpiła z piosenką podczas festiwalu w Opolu i choć konkursu premier nie wygrała, to niedługo później mogła pochwalić się innym wielkim sukcesem. Jej pierwszy utwór został doceniony na scenie międzynarodowej - stał się częścią soundtracku trzeciego sezonu brytyjskiego serialu "Top Boy", emitowanego na platformie Netflix.

Debiutancki album Anastazji Maciąg ukazał się w 2024 r. Teraz młoda gwiazda powraca - i to z przebojem na Eurowizję 2026!

W listopadzie 2024 r. na rynku ukazał się debiutancki album Anastazji, zatytułowany "Domino". Krążek promował głośny duet "Nieładnie", do którego dołączyła Roxie Węgiel. Wokalistki nie tylko współpracowały ze sobą w studiu przy okazji utworu, lecz od kilku lat przyjaźnią się także prywatnie - Anastazja śpiewała nawet na weselu Roxie. W 2025 r. dołączyła do niej z kolei na wyczekiwanej trasie "Break Tour", gdzie występowała w roli supportu.

Choć miniony rok obfitował u Anastazji w kolejne sukcesy i wyzwania zawodowe - m.in. angaż przy ścieżce dźwiękowej filmu "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" czy obóz dla twórców piosenek "Writters Off The Block" w Holandii - dopiero teraz młoda gwiazda powraca do fanów z nową muzyką. Przy okazji preselekcji do Eurowizji szykuje pierwszą premierę od wielu miesięcy. "Stęskniłam się maxxxx" - napisała pod jednym ze swoich ostatnich postów w mediach społecznościowych. Jej konkursowy hit nosił będzie tytuł "Wild Child" i ukaże się już wkrótce.

