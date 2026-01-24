W połowie stycznia Telewizja Polska ogłosiła wyczekiwaną listę finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Choć początkowo stacja zapowiadała, że w ostatecznym etapie weźmie udział dziesięciu artystów, finalnie jury zdecydowało się na wybór ośmiu. Oto pełna lista kandydatów do reprezentowania naszego kraju w konkursie:

O tym, kto pojedzie na Eurowizję 2026 w biało-czerwonych barwach zadecydują widzowie. To oni, za pośrednictwem głosowania SMS-owego, wybiorą faworyta. Początkowo TVP zapowiadała, że głosowanie będzie miało miejsce w trakcie koncertu na żywo, podczas którego każdy z pretendentów zaśpiewa swój eurowizyjny hit na żywo. Teraz już wiadomo, że występy artystów zostaną nagrane wcześniej w studiu i wyemitowane z opóźnieniem - 7 marca.

Kim jest Karolina Szczurowska? Widzowie TVP z pewnością pamiętają ją z "The Voice Kids"!

Wśród finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2026 znalazła się Karolina Szczurowska. To młoda wokalistka, która na polskim rynku muzycznym zasłynęła dzięki programom "The Voice Kids" i "The Voice of Poland". Jej muzyczna pasja sięga jednak wczesnych lat dziecięcych - wokalistka przed laty często śpiewała w domu z rodziną. Jej talent dostrzegła wreszcie babcia.

"Pochodzę z rodziny, w której wszyscy śpiewają i grają, więc jako dziecko na każdych imieninach czy innych spotkaniach rodzinnych słyszałam muzykę, śpiew (...) Moja babcia jako pierwsza zauważyła, że potrafię śpiewać i zaprowadziła mnie na lekcje śpiewu. Gdy miałam osiem lat, zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej do klasy skrzypiec, miałam też dodatkowe lekcje fortepianu. Zaczęłam jeździć na festiwale w Polsce i także za granicę" - opowiadała o początkach swojej muzycznej pasji Karolina, w rozmowie z "Business Woman & Life".

Szerszej publiczności Karolina zaprezentowała się podczas pierwszej edycji "The Voice Kids". Na Przesłuchaniach w ciemno zachwyciła brawurowym wykonaniem "One Last Time" z repertuaru Ariany Grande. Jako swojego trenera wybrała Dawida Kwiatkowskiego i pod jego skrzydłami udało jej się dotrzeć do niemal ostatniego etapu talent show - odpadła tuż przed finałem.

Artystka nie porzuciła swoich marzeń o wielkiej karierze i kilka lat później pojawiła się w 12. edycji "The Voice of Poland". Na Przesłuchania w ciemno wybrała wówczas utwór "Never Grow Up" od Taylor Swift i swoim wykonaniem urzekła Marka Piekarczyka, który prędko odwrócił fotel. Nieco więcej czasu potrzebowali Tomson i Baron oraz Sylwia Grzeszczak, którzy ostatecznie nie zdążyli przycisnąć czerwonych "grzybków", mimo iż byli zachwyceni głosem uczestniczki.

Karolina Szczurowska ma już na swoim koncie debiutancki album i kilka singli

Jeszcze przed udziałem w "The Voice of Poland" piosenkarka wydała swój debiutancki album zatytułowany po prostu "Karo Szczurowska". Za produkcję płyty odpowiadał Grzegorz Stasiuk, znany ze współpracy m.in. z Maciejem Maleńczukiem i Jackiem Wójcickim. Na płycie znalazły się kompozycje i teksty zarówno Szczurowskiej, jak i wspomnianego Grzegorza Stasiuka, Pauliny Romaniuk czy Aleksandry Dzierżawskiej.

Po udziale w talent show TVP młoda piosenkarka zdecydowała się na roczną przerwę w wydawaniu muzyki - wszystko na potrzeby edukacji. Podjęła studia medyczne, lecz niedługo później udało jej się wrócić na scenę. W 2022 r. wydała single "Kwiatki" oraz "Jest ok", a w 2024 r. ponownie zaskoczyła słuchaczy kawałkiem "Tyle barw". Teraz rozpoczyna kolejny etap w swojej karierze.

Karolina Szczurowska prezentuje swój utwór na Eurowizję 2026! Jak brzmi "Nie bój się"?

Karolina Szczurowska bierze udział w polskich preselekcjach z piosenką "Nie bój się". Utwór ujrzał światło dzienne 22 stycznia, a specjalnie przygotowany klip pojawił się na youtube'owym kanale Szczurowskiej dzień później. Wokalistka postawiła na podniosłą balladę, której tekst zachęca do porzucenia wszelkich obaw i podjęcia próby spełniania marzeń. Autorem słów został Marek Dutkiewicz.

Teledysk z kolei zachowany jest w minimalistycznej konwencji - występuje w nim jedynie Karolina, która śpiewa utwór. Ubrana jest w zjawiskową, białą suknię. Na jej ciele zaczynają pojawiać się wizualizacje - kwiaty, morskie fale, las, droga, chmury płynące po niebie czy ogień.

Nie miał litości dla trenerów "The Voice Senior": Wasz refleks troszkę szwankuje! TVP