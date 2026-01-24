Karolina Szczurowska ma szansę pojechać na Eurowizję 2026! Widzowie TVP z pewnością pamiętają ją z "The Voice Kids"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Wielkimi krokami zbliża się finał polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Wśród pretendentów do reprezentowania biało-czerwonych barw znalazła się Karolina Szczurowska. Młoda wokalistka pokazała swój wokalny talent szerszej publiczności w "The Voice Kids" oraz "The Voice of Poland". Teraz przedstawia eurowizyjny singiel, którym zamierza wywalczyć sobie wyjazd do Wiednia. Jak brzmi "Nie bój się"?

Młoda kobieta z długimi, kręconymi włosami śpiewa do mikrofonu, ubrana w biały strój. Na pierwszym planie mikrofon ozdobiony kwiatami i liśćmi, w tle pastelowe, kolorowe światła.
Karolina Szczurowska bierze udział w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026Mateusz GrochockiEast News

W połowie stycznia Telewizja Polska ogłosiła wyczekiwaną listę finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Choć początkowo stacja zapowiadała, że w ostatecznym etapie weźmie udział dziesięciu artystów, finalnie jury zdecydowało się na wybór ośmiu. Oto pełna lista kandydatów do reprezentowania naszego kraju w konkursie:

O tym, kto pojedzie na Eurowizję 2026 w biało-czerwonych barwach zadecydują widzowie. To oni, za pośrednictwem głosowania SMS-owego, wybiorą faworyta. Początkowo TVP zapowiadała, że głosowanie będzie miało miejsce w trakcie koncertu na żywo, podczas którego każdy z pretendentów zaśpiewa swój eurowizyjny hit na żywo. Teraz już wiadomo, że występy artystów zostaną nagrane wcześniej w studiu i wyemitowane z opóźnieniem - 7 marca.

Kim jest Karolina Szczurowska? Widzowie TVP z pewnością pamiętają ją z "The Voice Kids"!

Wśród finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2026 znalazła się Karolina Szczurowska. To młoda wokalistka, która na polskim rynku muzycznym zasłynęła dzięki programom "The Voice Kids" i "The Voice of Poland". Jej muzyczna pasja sięga jednak wczesnych lat dziecięcych - wokalistka przed laty często śpiewała w domu z rodziną. Jej talent dostrzegła wreszcie babcia.

"Pochodzę z rodziny, w której wszyscy śpiewają i grają, więc jako dziecko na każdych imieninach czy innych spotkaniach rodzinnych słyszałam muzykę, śpiew (...) Moja babcia jako pierwsza zauważyła, że potrafię śpiewać i zaprowadziła mnie na lekcje śpiewu. Gdy miałam osiem lat, zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej do klasy skrzypiec, miałam też dodatkowe lekcje fortepianu. Zaczęłam jeździć na festiwale w Polsce i także za granicę" - opowiadała o początkach swojej muzycznej pasji Karolina, w rozmowie z "Business Woman & Life".

Zobacz również:

Jeremi Sikorski wydał swój nowy singiel "Cienie przeszłości"
Eurowizja

Jeremi Sikorski prezentuje "Cienie przeszłości". Skrajne reakcje internautów

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Szerszej publiczności Karolina zaprezentowała się podczas pierwszej edycji "The Voice Kids". Na Przesłuchaniach w ciemno zachwyciła brawurowym wykonaniem "One Last Time" z repertuaru Ariany Grande. Jako swojego trenera wybrała Dawida Kwiatkowskiego i pod jego skrzydłami udało jej się dotrzeć do niemal ostatniego etapu talent show - odpadła tuż przed finałem.

Artystka nie porzuciła swoich marzeń o wielkiej karierze i kilka lat później pojawiła się w 12. edycji "The Voice of Poland". Na Przesłuchania w ciemno wybrała wówczas utwór "Never Grow Up" od Taylor Swift i swoim wykonaniem urzekła Marka Piekarczyka, który prędko odwrócił fotel. Nieco więcej czasu potrzebowali Tomson i Baron oraz Sylwia Grzeszczak, którzy ostatecznie nie zdążyli przycisnąć czerwonych "grzybków", mimo iż byli zachwyceni głosem uczestniczki.

Karolina Szczurowska ma już na swoim koncie debiutancki album i kilka singli

Jeszcze przed udziałem w "The Voice of Poland" piosenkarka wydała swój debiutancki album zatytułowany po prostu "Karo Szczurowska". Za produkcję płyty odpowiadał Grzegorz Stasiuk, znany ze współpracy m.in. z Maciejem Maleńczukiem i Jackiem Wójcickim. Na płycie znalazły się kompozycje i teksty zarówno Szczurowskiej, jak i wspomnianego Grzegorza Stasiuka, Pauliny Romaniuk czy Aleksandry Dzierżawskiej.

Po udziale w talent show TVP młoda piosenkarka zdecydowała się na roczną przerwę w wydawaniu muzyki - wszystko na potrzeby edukacji. Podjęła studia medyczne, lecz niedługo później udało jej się wrócić na scenę. W 2022 r. wydała single "Kwiatki" oraz "Jest ok", a w 2024 r. ponownie zaskoczyła słuchaczy kawałkiem "Tyle barw". Teraz rozpoczyna kolejny etap w swojej karierze.

Karolina Szczurowska prezentuje swój utwór na Eurowizję 2026! Jak brzmi "Nie bój się"?

Karolina Szczurowska bierze udział w polskich preselekcjach z piosenką "Nie bój się". Utwór ujrzał światło dzienne 22 stycznia, a specjalnie przygotowany klip pojawił się na youtube'owym kanale Szczurowskiej dzień później. Wokalistka postawiła na podniosłą balladę, której tekst zachęca do porzucenia wszelkich obaw i podjęcia próby spełniania marzeń. Autorem słów został Marek Dutkiewicz.

Teledysk z kolei zachowany jest w minimalistycznej konwencji - występuje w nim jedynie Karolina, która śpiewa utwór. Ubrana jest w zjawiskową, białą suknię. Na jej ciele zaczynają pojawiać się wizualizacje - kwiaty, morskie fale, las, droga, chmury płynące po niebie czy ogień.

Nie miał litości dla trenerów "The Voice Senior": Wasz refleks troszkę szwankuje!TVP

Najnowsze