Historia zaczyna się nieoczekiwanie. Tribbs pojechał kilka lat temu do Bułgarii na ślub znajomych. Z ciekawości zaczął pytać zgromadzonych wokół, kto jest teraz u nich najgorętszym artystą.

"Parę lat temu pojechałem na ślub przyjaciół w Bułgarii. Gdzieś pomiędzy tańcem, muzyką i rakiją zacząłem pytać wszystkich, kto jest teraz u nich najgorętszym artystą. Wszyscy mówili to samo: Dara" - wspominał na swoim Instagramie.

Zaintrygowany, nawiązał kontakt z jej managementem i niedługo później wylądował w Sofii, gdzie umówił się z artystką na sesję muzyczną. Efektem współpracy była napisana wspólnie w 2023 roku piosenka techno z bułgarskimi wpływami.

Usłyszał "Bangarangę" przed całym światem

Podczas tej samej sesji Dara włączyła mu utwór, który nagrała zaledwie kilka dni wcześniej. Nie było to nic innego niż przyszły eurowizyjny przebój - "Bangaranga".

"Kiedy weszła do studia, włączyła mi piosenkę, którą nagrała kilka dni wcześniej. Pamiętam, że pomyślałem sobie, że to szalony utwór. Bardzo mi się spodobał. Powiedziałem jej, że pasuje na Eurowizję. To, czego nie wiedziałem, to że słucham piosenki przyszłej zwyciężczyni Eurowizji" - przyznał producent.

Tribbs opisał Darę jako "istną bombę twórczej energii". Dziś, po triumfie w Wiedniu, te słowa brzmią jak idealne podsumowanie całej jej eurowizyjnej drogi.

Bułgaria wygrała Eurowizję 2026

Dara reprezentowała Bułgarię w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji, który odbył się w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Z "Bangarangą" zdobyła 516 punktów i wygrała finał, wyprzedzając Izrael (343 pkt) i Rumunię (296 pkt). Polska reprezentantka Alicja Szemplińska z utworem "Pray" zajęła 12. miejsce z wynikiem 150 punktów.

Marcycha wygrała "Must Be The Music". Jak czuła się tuż po ogłoszeniu wyników? INTERIA.PL