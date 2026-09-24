Jeszcze niedawno zapowiadali dalszy bojkot. Holandia jednak wraca na Eurowizję

Decyzję przekazała NPO, główna organizacja zarządzająca holenderskimi mediami publicznymi. Przejęła ona odpowiedzialność za przygotowania do Eurowizji i swoje stanowisko uzasadnia zmianami wprowadzonymi w zasadach konkursu. Oznacza to wyraźny zwrot w stosunku do niedawnej decyzji nadawcy AVROTROS, który zaledwie kilka tygodni wcześniej zapowiadał, że bojkot będzie kontynuowany.

Stanowisko holenderskiej telewizji

Przewodnicząca zarządu NPO Jet de Ranitz przyznała, że udział w konkursie nadal budzi w Holandii ogromne emocje. Podkreśliła, że organizacja oczekuje od Europejskiej Unii Nadawców (EBU), by konkurs wrócił do swojej pierwotnej, jednoczącej roli: "NPO zdaje sobie sprawę, że udział w Konkursie Piosenki Eurowizji budzi w Holandii mieszane uczucia. Z tego powodu stanowczo wezwaliśmy EBU, by w czasach naznaczonych zawirowaniami geopolitycznymi, wojną i polaryzacją ponownie uczyniła jednoczący charakter konkursu kluczowym elementem tego wydarzenia".

"Teraz ponownie dążymy do nawiązania tej więzi, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie, ale jednocześnie tworząc przestrzeń do rozmowy na ten temat. Aby pomóc w kształtowaniu i realizacji tego kierunku, my - jako holenderska telewizja publiczna - chcemy ponownie wziąć udział w Konkursie Piosenki Eurowizji. W ten sposób będziemy mogli naprawdę wspólnie urzeczywistnić hasło "United by Music'" - przekazała.

Spór o udział Izraela

Holenderski bojkot był związany z trwającym od kilku lat sporem wokół udziału Izraela w Eurowizji. Kontrowersje wynikają z działań wojennych w Strefie Gazy.

Krytycy zwracają uwagę na różne traktowanie uczestników. Po inwazji Rosji na Ukrainę organizatorzy bardzo szybko wykluczyli rosyjską reprezentację. Izrael nadal startuje w konkursie i zajmuje w nim wysokie miejsca. W ramach protestu w tegorocznej edycji nie wystąpiło pięć państw: Holandia, Irlandia, Islandia, Słowenia i Hiszpania.

Irlandia pozostaje przy bojkocie

EBU zapowiedziała zmiany przed Eurowizją 2027, która odbędzie się w Bułgarii. Dla części nadawców to jednak za mało, bo ich zdaniem główny powód protestu nadal nie został rozwiązany. Izrael ma wziąć udział w przyszłorocznym konkursie mimo sprzeciwu wielu widzów, fanów, dziennikarzy i organizacji.

Holandia wybrała inną drogę niż Irlandia. Kilka dni temu irlandzki nadawca RTÉ ogłosił, że kraj nie wróci na Eurowizję, dopóki Izrael będzie w niej uczestniczył.