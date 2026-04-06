Jeremi Sikorski pochwalił się zaręczynami. Posypały się gratulacje

O związku Jeremiego Sikorskiego i Ady Posiadały przez długi czas wiadomo było niewiele. Para konsekwentnie unikała rozgłosu, nie odsłaniając szczegółów swojej relacji. Pierwsze wspólne zdjęcia zaczęły pojawiać się dopiero jesienią 2025 roku, co dla wielu obserwatorów było zaskoczeniem.

Wcześniej modelka była związana z innym uczestnikiem "Top Model", Grzegorzem Gastmanem. Zmiana w jej życiu prywatnym szybko przyciągnęła uwagę fanów programu, jednak sama zainteresowana nie komentowała szerzej tych doniesień.

Romantyczne oświadczyny w górach

Jeremi Sikorski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że jego ukochana przyjęła pierścionek zaręczynowy. Zakochani dołączyli do ogłoszenia serię zdjęć wykonanych w górskiej scenerii. Na fotografiach nie zabrakło czułych gestów, a całość opatrzono symbolami serca i pierścionka.

Pod wpisem niemal natychmiast pojawiły się setki reakcji. W komentarzach dominowały gratulacje i ciepłe słowa. "Gratulacje", "Piękni ludzie" czy "Moi ulubieni" - pisali internauci, nie kryjąc entuzjazmu.

Od "Top Model" do świata mody

Ada Posiadała zdobyła rozpoznawalność w 2024 roku, kiedy zajęła trzecie miejsce w 13. edycji "Top Model". Udział w programie okazał się dla niej przepustką do kariery. Dziś rozwija się w branży modelingowej i coraz śmielej zaznacza swoją obecność także poza Polską.

Na jej profilach w mediach społecznościowych można znaleźć zdjęcia z udziałem światowych gwiazd, co tylko potwierdza rosnącą pozycję modelki.

Eurowizja i zawodowe wyzwania

O Jeremim Sikorskim w ostatnich tygodniach było głośno przede wszystkim za sprawą krajowych preselekcji do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Artysta dotarł do finału z utworem "Cienie przeszłości", jednak ostatecznie zamknął stawkę, zdobywając nieco ponad 3,5 procent głosów.

Choć wynik nie spełnił oczekiwań, jego pozycja w branży pozostaje niezagrożona. Z powodzeniem łączy działalność wokalną z pracą producencką i autorską. To właśnie on współtworzył album "Światłocienie" Julii Wieniawy oraz pracował przy utworach Roksany Węgiel i Viki Gabor.

Choć ostatni czas przyniósł artyście mieszane emocje zawodowe, w życiu prywatnym wszystko układa się po jego myśli. Zaręczyny z Adą Posiadałą to wyraźny sygnał, że para jest gotowa na kolejny krok.

Kolumbijski gitarzysta zachwycił jury programu "Must Be the Music". Miuosh śpiewał razem z nim! Polsat Promocja