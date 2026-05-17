Jak głosowało polskie jury na Eurowizji 2026? Ola Budka ogłosiła wyniki

W sobotni wieczór 16 maja oczy fanów konkursu skierowane były nie tylko na scenę wiedeńskiej Wiener Stadthalle, ale również na przedstawicieli krajowych komisji jurorskich. W imieniu Polski wyniki ogłosiła Ola Budka - dziennikarka muzyczna związana z Radiem 357. To już drugi rok z rzędu, gdy powierzono jej tę rolę podczas finału Eurowizji.

Jej występ został bardzo dobrze odebrany przez widzów. Największe emocje pojawiły się jednak w momencie ogłoszenia, komu Polska przyznała słynne "twelve points".

Który kraj otrzymał 12 punktów od Polski?

Decyzją polskiego jury najwyższą notę - czyli 12 punktów - otrzymał Izrael.

Tuż za nim znaleźli się również reprezentanci Bułgarii oraz Grecji, którzy także mogli liczyć na wysokie oceny od polskich jurorów.

Pełna punktacja polskiego jury

Oto komplet punktów przyznanych przez Polskę podczas finału Eurowizji 2026:

12 punktów - Izrael

10 punktów - Bułgaria

8 punktów - Grecja

7 punktów - Australia

6 punktów - Belgia

5 punktów - Rumunia

4 punkty - Czechy

3 punkty - Norwegia

2 punkty - Włochy

1 punkt - Ukraina

Kim jest Ola Budka?

Jeszcze przed finałem widzowie dowiedzieli się, kto w tym roku przekaże punkty od polskiego jury. TVP ponownie postawiła na Olę Budkę - dziennikarkę muzyczną i radiową, od lat związaną z branżą muzyczną oraz koncertami na żywo.

Ola Budka współpracuje z Radiem 357, prowadzi audycje muzyczne i wydarzenia artystyczne, a wśród fanów Eurowizji cieszy się dużą sympatią. Rok temu również odpowiadała za przekazanie polskich punktów podczas finału konkursu.

Jak działa system głosowania na Eurowizji?

O końcowym wyniku Eurowizji decydują zarówno widzowie, jak i profesjonalne jury. Punkty rozdzielane są w proporcji 50/50. Każdy kraj przyznaje dwa komplety punktów - jeden od jurorów, drugi od publiczności.

W tym roku, zgodnie z regulaminem Europejskiej Unii Nadawców, skład jury został rozszerzony z pięciu do siedmiu osób. W komisjach musiały znaleźć się także minimum dwie osoby w wieku od 18 do 25 lat.

Jurorzy oceniają między innymi walory wokalne wykonawców, jakość występu na żywo, kompozycję utworu, oryginalność artystyczną i ogólne wrażenie sceniczne.

