"'Zimna woda' to intymny manifest o lęku, który nosimy w sobie wszyscy, lęku przed przemijaniem, utratą młodości i nieuchronnością czasu. W świecie obsesyjnie goniącym za tym, co ulotne, utwór staje się próbą zatrzymania chwili i oswojenia drżącej myśli o starości i śmierci. To muzyczne lustro, w którym odbija się nasza kruchość" - mówi Basia Giewont o swojej piosence.

"Razem z Korneliuszem Flisiakiem tworzymy w absolutnej zgodzie z własną prawdą, bez dróg na skróty. W 'Zimnej wodzie' ta prawda wybrzmiewa najgłośniej - surowa, nieprzefiltrowana i szczera aż do bólu. To kompozycja, która ma otrzeźwić, skonfrontować nas z tym, co nieuniknione, i pozwolić odnaleźć piękno w akceptacji losu" - dodaje (źródło: materiały prasowe).

34-letnia Basia Giewont to wokalistka, aktorka i kompozytorka, która łączy muzykę rozrywkową, elektronikę i folk, a także... kryminolog. W dorobku ma płyty "Basia Giewont" (2020), nagraną z Michałem Jurkiewiczem "Na tęgi mróz..." (2022), "Taterki" (2024) i "Szeptucha" (2025), a także duety z Grzegorzem Turnauem ("O świerszczach") i Staszkiem Karpiel-Bułecką ("Naski świat").

Basia Giewont i "Zimna woda" na Eurowizję

Wydany w październiku 2025 r. album "Szeptucha" to 11 utworów inspirowanych dawnymi zaklęciami, obrzędami i symbolami. "To niezwykła podróż przez świat magii, wierzeń i emocji, ubrana w nowoczesne brzmienia i pełną ekspresji interpretację. Basia zamienia starą ludową symbolikę w aktualny język muzyki, która porywa zarówno fanów alternatywy, jak i mainstreamu" - czytamy w promocyjnym materiale.

Eurowizja 2026 - kto pojedzie z Polski?

Reprezentantem Polski zostanie ktoś spośród ośmiu finalistów preselekcji wybranych przez komisję powołaną przez TVP. Decyzja zapadnie głosami widzów.

Oto lista finalistów preselekcji:

Koncert z udziałem finalistów preselekcji nie odbędzie się na żywo - całość zostanie nagrana wcześniej na przełomie lutego i marca. Zmontowany koncert TVP wyemituje 7 marca, a wyniki i nazwisko polskiego reprezentanta zostaną ujawnione następnego dnia w "Pytaniu na Śniadanie".

Basia Giewont wystąpiła w "The Voice of Poland". Maria Sadowska nazwała ją "piękną blondynką"

W 2012 r. wokalistka z Zakopanego pojawiła się w telewizyjnej "Bitwie na głosy" w drużynie Piotra Rubika. Rok później ponownie można było zobaczyć ją w TVP. W trzeciej edycji "The Voice of Poland" (jesień 2013 r.) w drużynie Marii Sadowskiej dotarła do bitew. Jej castingowy występ w przeboju "When a Man Loves a Woman" Michaela Boltona zanotował ponad 325 tys. odsłon (o wokalistkę rywalizował też Marek Piekarczyk). Zwycięzcą show TVP został wówczas Mateusz Ziółko właśnie z drużyny Marii Sadowskiej.

Występowała na scenie Teatru Muzycznego Roma w jednej z głównych ról w musicalu "Piloci" (2017-2019) oraz w tytułowej roli Aidy w sztuce "Aida" Eltona Johna (2019-2020), a także w Teatrze Rampa w Warszawie jako Królowa w "Rapsodii z Demonem" (2022-2024).

