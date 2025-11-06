3 listopada ruszyły polskie preselekcje do przyszłorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Artyści, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni przesłać swoje zgłoszenia do 24 listopada włącznie. Zasady są proste: wykonawca musi mieć ukończone 16 lat przed 1 maja 2026 r., musi posiadać polskie obywatelstwo w dniu zgłoszenia, jego utwór powinien trwać maksymalnie 3 minuty i powinien być piosenką premierową (nieopublikowaną i niewykonywaną przed 1 września b.r.).

W wyborze polskiego reprezentanta uczestniczyć będzie zarówno specjalnie powołana komisja, jak i widzowie. W pierwszym etapie eksperci z TVP dokonają oceny zgłoszonych piosenek i wybiorą te, które awansują. Zakwalifikowani wykonawcy wezmą udział w koncercie finałowym, 14 lutego przyszłego roku. Wówczas werdykt oparty będzie jedynie na podstawie głosowania oglądających, które odbędzie się za pośrednictwem SMS-ów.

Polska ponownie weźmie udział w Eurowizji! Przyszłoroczny konkurs odbędzie się w Wiedniu

Polska w Konkursie Piosenki Eurowizji bierze udział od 1994 r. (z przerwami w 2000 r., 2002 r., i latach 2012-2013). Naszym największym sukcesem wciąż pozostaje debiut - w Irlandii Edyta Górniak zajęła drugie miejsce. Później jeszcze tylko dwa razy nasz reprezentant znalazł się w czołowej dziesiątce: Ich Troje w 2003 r. (siódme miejsce) i Michał Szpak w 2016 r. (ósme miejsce). W tym roku kraj nad Wisłą reprezentowała Justyna Steczkowska, która powróciła na Eurowizję po 30 latach. Wystąpiła ze spektakularną piosenką "Gaja" i w finale uplasowała się na 14. pozycji.

Eurowizja 2026 odbędzie się w Wiedniu, bowiem zwycięzcą zeszłorocznej edycji został JJ z Austrii, który zachwycił widzów utworem "Wasted Love". Półfinały będą miały miejsce 12 i 14 maja, a wielki finał zobaczymy 16 maja.

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2026?

Emocje związane z przygotowaniami do Eurowizji wciąż rosną, bowiem wielu polskich artystów właśnie ogłasza swoje kandydatury do preselekcji. Wiemy już, że o udział w przyszłorocznym konkursie chce powalczyć m.in. influencer Przemek Kucyk, z piosenką "POLSKA GUROM". Z kolei coroczny plebiscyt na "wymarzonego reprezentanta Polski na Eurowizji", organizowany przez Dziennik Eurowizyjny, zwyciężył Michał Szpak (który miał już okazję występować w biało-czerwonych barwach dekadę temu). Wokalista nie potwierdził jeszcze chęci udziału.

Z każdym dniem coraz więcej gwiazd zapowiada udział w krajowych preselekcjach. O swoich zamiarach poinformował także aktor i artysta estradowy, Piotr Pręgowski. Polacy doskonale znają go z ekranowych popisów w kultowym już serialu "Ranczo", gdzie wcielał się w rolę Pietrka. Gwiazdor, w rozmowie z Plejadą podkreślił, że ma ogromną nadzieję na przejście przez początkowy etap zgłoszeń i na możliwość zaprezentowania się telewizyjnej publiczności.

"Naprawdę zgłaszam się do preselekcji, jak Boga kocham! Mam świetny przebój i chciałbym, żeby mogło go usłyszeć jak najwięcej osób. Liczę na to, że uda mi się przebrnąć przez pierwszy etap i zaprezentować się w telewizyjnym koncercie. Motywacji mi nie brakuje, a słyszałem, że jest rok seniora, więc czemu nie? Już nie tacy jak ja tam startowali..." - wyznał aktor.

Czy Piotr Pręgowski powtórzy sukces Ich Troje na Eurowizji? Jan Bogacz TVP SA East News

Gwiazdor "Rancza" zamierza wystartować w preselekcjach z piosenką "Parawany tango". Utwór napisał sam - zajął się zarówno tekstem, jak i współtworzeniem muzyki. "Nie liczę, że zaprezentuję się w Europie, ale już wystąpienie w koncercie transmitowanym przez TVP byłoby dla mnie ogromnym sukcesem. Istnieje przecież kultura wyższa i kultura niższa, a ja staram się zagospodarować tę przestrzeń pomiędzy nimi. No nie sztuka przegrać, sztuką jest ryzykować i wygrywać" - podkreśla Pręgowski.

Zdaniem aktora kawałek ma potencjał na miano hitu przyszłorocznego lata. "Może ludzie będą uważać, że zwariowałem, ale uważam, że to może być nie tylko eurowizyjny hit, ale też letni przebój, którego ludzie chętnie posłuchaliby na plaży" - podsumował artysta.

